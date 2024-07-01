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Российская "дочка" X5 Retail Group N.V. сменила статус на ПАО

Российская "дочка" X5 Retail Group N.V. сменила статус на ПАО - 01.07.2024, ПРАЙМ

Российская "дочка" X5 Retail Group N.V. сменила статус на ПАО

Российская дочерняя компания X5 Retail Group N.V. — "Корпоративный центр Икс 5", управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", сменила... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T16:41+0300

2024-07-01T16:41+0300

2024-07-01T16:41+0300

экономика

россия

x5 retail group

акции

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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российская дочерняя компания X5 Retail Group N.V. — "Корпоративный центр Икс 5", управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", сменила организационно-правовую форму с ООО на ПАО, сообщает ритейлер. "X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания России, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", сообщает о преобразовании ООО "Корпоративный центр Икс 5" в публичное акционерное общество (ПАО "Корпоративный центр Икс 5") в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации №470-ФЗ от 4 августа 2023 года", — говорится в сообщении. Отмечается, что компания продолжает процесс сбора заявок от держателей депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. на распределение акций ПАО "Корпоративный центр Икс 5". В конце мая стало известно, что "Корпоративный центр Икс 5" стало владельцем 99,994187% собственного капитала. Ранее эта доля принадлежала нидерландской X5 Retail Group N.V., корпоративные права которой в отношении российской "дочки" были приостановлены 25 апреля арбитражным судом Московской области по иску Минпромторга. Смена владельца в реестре датирована 20 мая 2024 года. Правительство РФ в начале марта включило ООО "Корпоративный центр Икс 5" в перечень экономически значимых организаций — для реализации закона, позволяющего по суду исключать иностранные холдинги из структуры владения такими организациями. Компания поясняла, что после решения суда ООО будет преобразовано в АО, а его акции будут распределены между прежними владельцами депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. Причем российские держатели и конечные владельцы расписок получат акции российской компании автоматически, ориентировочно в августе 2024 года. А у нероссийских владельцев и бенефициаров X5 Retail Group N.V. появится возможность их получить. При этом нераспределенные акции российской компании, согласно решению суда, будут возвращены нидерландской X5 Retail Group N.V. X5 — один из крупнейших российских ритейлеров. На 31 декабря минувшего года под управлением компании находилось 24 472 магазина. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик". Головная компания зарегистрирована в Нидерландах.

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россия, x5 retail group, акции