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"Роснефть" назначила нового главу "Восток Ойла"
"Роснефть" назначила нового главу "Восток Ойла" - 01.07.2024, ПРАЙМ
"Роснефть" назначила нового главу "Восток Ойла"
"Роснефть" назначила Андрея Лазеева главой "Восток Ойла" вместо Владимира Чернова, который ранее стал гендиректором "Башнефти", следует из данных ЕГРЮЛ. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T09:45+0300
2024-07-01T09:45+0300
2024-07-01T09:56+0300
роснефть
восток ойл
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. "Роснефть" назначила Андрея Лазеева главой "Восток Ойла" вместо Владимира Чернова, который ранее стал гендиректором "Башнефти", следует из данных ЕГРЮЛ.Согласно документам, соответствующие изменения внесены 28 июня - Лазеев теперь значится гендиректором ООО "Восток Ойл". Ранее он был также назначен руководителем ООО "РН-Ванкор" (оператора месторождений Ванкорского кластера, входящих в проект "Роснефти" "Восток Ойл") и ООО "НГХ-Недра" (входит в "Таймырнефтегаз", который владеет Пайяхским месторождением, также включенным в "Восток Ойл").До этого Лазеев руководил "Башнефтью" с мая 2022 года. Бывший гендиректор "Восток Ойла" Чернов стал главой этой дочерней компании "Роснефти" в июне.
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роснефть, восток ойл
"Роснефть" назначила нового главу "Восток Ойла"
ЕГРЮЛ: "Роснефть" назначила главой "Восток Ойла" бывшего гендиректора "Башнефти"
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. "Роснефть" назначила Андрея Лазеева главой "Восток Ойла" вместо Владимира Чернова, который ранее стал гендиректором "Башнефти", следует из данных ЕГРЮЛ.
Согласно документам, соответствующие изменения внесены 28 июня - Лазеев теперь значится гендиректором ООО "Восток Ойл". Ранее он был также назначен руководителем ООО "РН-Ванкор" (оператора месторождений Ванкорского кластера, входящих в проект "Роснефти" "Восток Ойл") и ООО "НГХ-Недра" (входит в "Таймырнефтегаз", который владеет Пайяхским месторождением, также включенным в "Восток Ойл").
До этого Лазеев руководил "Башнефтью" с мая 2022 года. Бывший гендиректор "Восток Ойла" Чернов стал главой этой дочерней компании "Роснефти" в июне.