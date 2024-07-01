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Раскрыт индекс PMI обрабатывающих отраслей России в июне - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Раскрыт индекс PMI обрабатывающих отраслей России в июне
Раскрыт индекс PMI обрабатывающих отраслей России в июне - 01.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыт индекс PMI обрабатывающих отраслей России в июне
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне вырос до 54,9 пункта с 54,4 пункта в мае, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T09:11+0300
2024-07-01T09:11+0300
россия
обрабатывающая промышленность
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне вырос до 54,9 пункта с 54,4 пункта в мае, говорится в сообщении агентства S&amp;P Global. "Сезонно скорректированный индекс S&amp;P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 54,9 пункта в июне по сравнению с 54,4 пункта в мае. Последние данные свидетельствуют о сильном подъеме в российском производственном секторе, и этот рост был самым быстрым за последние три месяца", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&amp;P Global.
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россия, обрабатывающая промышленность
РОССИЯ, обрабатывающая промышленность
09:11 01.07.2024
 
Раскрыт индекс PMI обрабатывающих отраслей России в июне

S&P Global: индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ вырос в июне до 54,9 пункта

© Unsplash/Dimitri Karastelev Котировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Dimitri Karastelev
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне вырос до 54,9 пункта с 54,4 пункта в мае, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 54,9 пункта в июне по сравнению с 54,4 пункта в мае. Последние данные свидетельствуют о сильном подъеме в российском производственном секторе, и этот рост был самым быстрым за последние три месяца", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
График - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
Индекс PMI обрабатывающих отраслей России увеличился
1 апреля, 09:05
 
РОССИЯобрабатывающая промышленность
 
 
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