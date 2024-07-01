https://1prime.ru/20240701/rossiya-849621179.html
Раскрыт индекс PMI обрабатывающих отраслей России в июне
Раскрыт индекс PMI обрабатывающих отраслей России в июне - 01.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыт индекс PMI обрабатывающих отраслей России в июне
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне вырос до 54,9 пункта с 54,4 пункта в мае, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T09:11+0300
2024-07-01T09:11+0300
2024-07-01T09:11+0300
россия
обрабатывающая промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/66/841366699_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ad37585c46fbd1b698c643508b0d6c37.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне вырос до 54,9 пункта с 54,4 пункта в мае, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 54,9 пункта в июне по сравнению с 54,4 пункта в мае. Последние данные свидетельствуют о сильном подъеме в российском производственном секторе, и этот рост был самым быстрым за последние три месяца", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
https://1prime.ru/20240401/pmi-846913126.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/66/841366699_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_61c1f92134fcb698289486e417b77e54.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обрабатывающая промышленность
РОССИЯ, обрабатывающая промышленность
Раскрыт индекс PMI обрабатывающих отраслей России в июне
S&P Global: индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ вырос в июне до 54,9 пункта
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне вырос до 54,9 пункта с 54,4 пункта в мае, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 54,9 пункта в июне по сравнению с 54,4 пункта в мае. Последние данные свидетельствуют о сильном подъеме в российском производственном секторе, и этот рост был самым быстрым за последние три месяца", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
Индекс PMI обрабатывающих отраслей России увеличился