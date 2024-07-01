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Раскрыт индекс PMI обрабатывающих отраслей России в июне

Раскрыт индекс PMI обрабатывающих отраслей России в июне - 01.07.2024, ПРАЙМ

Раскрыт индекс PMI обрабатывающих отраслей России в июне

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне вырос до 54,9 пункта с 54,4 пункта в мае, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T09:11+0300

2024-07-01T09:11+0300

2024-07-01T09:11+0300

россия

обрабатывающая промышленность

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне вырос до 54,9 пункта с 54,4 пункта в мае, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia PMI обрабатывающих отраслей составил 54,9 пункта в июне по сравнению с 54,4 пункта в мае. Последние данные свидетельствуют о сильном подъеме в российском производственном секторе, и этот рост был самым быстрым за последние три месяца", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.

https://1prime.ru/20240401/pmi-846913126.html

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россия, обрабатывающая промышленность