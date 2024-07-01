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Россия удивила Запад. Ее темпам развития он может только позавидовать - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Россия удивила Запад. Ее темпам развития он может только позавидовать
Россия удивила Запад. Ее темпам развития он может только позавидовать - 01.07.2024, ПРАЙМ
Россия удивила Запад. Ее темпам развития он может только позавидовать
Экономические показатели России выросли на фоне санкций, страна развивается быстрее, чем Запад, сообщает издание Myśl Polska. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T11:54+0300
2024-07-01T11:54+0300
экономика
россия
запад
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Экономические показатели России выросли на фоне санкций, страна развивается быстрее, чем Запад, сообщает издание Myśl Polska."Последние экономические показатели России удивительно высоки. Страна развивается темпами, которым могут позавидовать ее богатые западные конкуренты", — говорится в материале.В издании отметили, что страны, которые составляют 70% мирового ВВП, наложили санкции и отказались от импорта из России, российская экономика развивается быстрее, чем экономики западных стран.Так, в первом квартале 2024 года Россия продолжала расти, а ее ВВП увеличился на 5,4%, в то время как Германия и США показали негативные результаты и незначительный рост соответственно.Ввиду этого, МВФ прогнозирует рост ВВП России на 3,2% в текущем году, превышая прогнозируемый рост западных экономик, включая США. Кроме того, экономические показатели России также впечатляют. Сальдо торгового баланса и счета текущих операций увеличились, что свидетельствует о положительных трендах во внешней торговле России.За десять лет с 2012 по 2022 год сальдо внешней торговли составляло в среднем 4,4% ВВП, а в 2022 году достигло 11% ВВП. В 2023 году профицит экспорта составил 2,5% ВВП, что является благоприятным результатом, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, запад
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД
11:54 01.07.2024
 
Россия удивила Запад. Ее темпам развития он может только позавидовать

MP: Россия развивается быстрее тех, кто объявил ей экономическую войну

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
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© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Экономические показатели России выросли на фоне санкций, страна развивается быстрее, чем Запад, сообщает издание Myśl Polska.
"Последние экономические показатели России удивительно высоки. Страна развивается темпами, которым могут позавидовать ее богатые западные конкуренты", — говорится в материале.
В издании отметили, что страны, которые составляют 70% мирового ВВП, наложили санкции и отказались от импорта из России, российская экономика развивается быстрее, чем экономики западных стран.
Так, в первом квартале 2024 года Россия продолжала расти, а ее ВВП увеличился на 5,4%, в то время как Германия и США показали негативные результаты и незначительный рост соответственно.
Ввиду этого, МВФ прогнозирует рост ВВП России на 3,2% в текущем году, превышая прогнозируемый рост западных экономик, включая США. Кроме того, экономические показатели России также впечатляют. Сальдо торгового баланса и счета текущих операций увеличились, что свидетельствует о положительных трендах во внешней торговле России.
За десять лет с 2012 по 2022 год сальдо внешней торговли составляло в среднем 4,4% ВВП, а в 2022 году достигло 11% ВВП. В 2023 году профицит экспорта составил 2,5% ВВП, что является благоприятным результатом, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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