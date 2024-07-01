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В РСТ оценили спрос на туры в Крым и Дагестан

В РСТ оценили спрос на туры в Крым и Дагестан - 01.07.2024, ПРАЙМ

В РСТ оценили спрос на туры в Крым и Дагестан

Спад продаж туров в Крым и Дагестан спустя неделю после ракетной атаки на полуостров и терактов в Дагестане сохраняется и составляет 20-30% и около 5%... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T11:16+0300

2024-07-01T11:16+0300

2024-07-01T11:16+0300

россия

рст

крым

дагестан

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Спад продаж туров в Крым и Дагестан спустя неделю после ракетной атаки на полуостров и терактов в Дагестане сохраняется и составляет 20-30% и около 5% соответственно, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Неделю спустя после трагических событий 23 июня в Крыму и Дагестане спад бронирований на этих направлениях сохраняется. По Крыму он составляет 25-30%, по Дагестану – не более 5%", - сообщили в союзе. При этом там привели данные интернет-платформы для отелей Travelline, сообщив, что оба направления продолжают бронироваться с серьезным опережением показателей прошлого года. "Прирост броней по Крыму составляет 24% к прошлому году, по Дагестану – 14%. Однако неделю назад, до трагедии, эти показатели составляли 53% и 19% соответственно, то есть снижение спроса составляет 27% и 5%", - рассказала в РСТ со ссылкой на Travelline. При этом цифры прироста продаж проживания в отелях Крыма на август, сентябрь и октябрь остаются чрезвычайно высокими – в два-три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, указали в РСТ. А в компании "Алеан" сообщили, что в первые дни после событий в Крыму доля аннуляций была выше обычной, однако к середине недели ситуация пришла в норму. "По Дагестану у нас были минимальны аннуляции, в основном связанные с переносом дат выезда. Новые заявки продолжают поступать, мы не видим ощутимого спада спроса. По Крыму ситуация менее оптимистичная, здесь можно говорить о спаде в 20-30%, но спрос все равно выше прошлогоднего. Можно сказать, что сезон и в Крыму, и в Дагестане продолжается без серьезных сбоев", - процитировали также в сообщении слова директора по связям с общественностью "Интуриста" Дарьи Домостроевой. Она добавила, что у туроператора было много запросов на перебронирования с Севастополя на другие части Крыма, передали в РСТ.

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