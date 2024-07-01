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Рубль перешел к снижению и дешевеет вторую сессию подряд

Рубль перешел к снижению и дешевеет вторую сессию подряд - 01.07.2024, ПРАЙМ

Рубль перешел к снижению и дешевеет вторую сессию подряд

Курс рубля в начале месяца и третьего квартала продолжает снижаться к юаню вторую торговую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T18:40+0300

2024-07-01T18:40+0300

2024-07-01T18:40+0300

рубль

юань

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в начале месяца и третьего квартала продолжает снижаться к юаню вторую торговую сессию подряд, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 17.42 мск растет на 11 копеек, до 11,85 рубля. Рост составляет 1%. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 104,6 миллиарда рублей.Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 87,25 рубля (+0,39%).РУБЛЬ – ВТОРОЙ ДЕНЬ СНИЖЕНИЯКурс рубля в понедельник после разнонаправленной динамики в первые часы торгов перешел к устойчивому снижению, которое продолжается уже вторую торговую сессию подряд."После завершения на прошлой неделе июньского налогового периода курс национальной валюты РФ может перейти к ослаблению. Волатильность, скорее всего, останется повышенной из-за адаптации к новым условиям торговли иностранной валютой, а также роста риска вторичных санкций", - комментирует Антон Пустовойтов из УК "Первая".Стоимость нефти к 17.43 мск повышалась на 0,4%, до 85,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 105,8 пункта.ПРОГНОЗЫДавление на рубль оказывает завершение налогового периода и, соответственно, сокращение продажи инвалюты экспортерами, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Кроме этого фактора предложение инвалюты сократится за счет того, что ЦБ во втором полугодии реализует ее на 30% меньше, чем в первом, а также из-за уменьшения доли обязательной к возврату экспортерами в страну валютной выручки, добавляет он."Более быстрому ослаблению рубля препятствуют вероятное сохранение проблем с импортом, вызванных санкциями и геополитикой. Дополнительное давление на него оказывают по-прежнему жесткие денежно-кредитные условия. Вероятно, на этой неделе мы увидим попытку закрепления юаня над уровнем 12 рублей. Если она окажется удачной, возможно движение в район следующего сопротивления 12,4 рубля", - прогнозирует Бабин.По оценкам Пустовойтова из УК "Первая", на предстоящей неделе курс юаня будет находиться в коридоре 11,5-12 рублей, а курс доллара – в диапазоне 84-88 рублей.

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2024

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

рубль, юань