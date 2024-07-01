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КНР и Россия запросили у Японии подтверждение безопасности рыбной продукции

КНР и Россия запросили у Японии подтверждение безопасности рыбной продукции - 01.07.2024, ПРАЙМ

КНР и Россия запросили у Японии подтверждение безопасности рыбной продукции

Представители китайской делегации поддержали запрос Россельхознадзора в адрес Японии о предоставлении подтверждения безопасности рыбной продукции из Японии,... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T18:55+0300

2024-07-01T18:55+0300

2024-07-01T18:56+0300

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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Представители китайской делегации поддержали запрос Россельхознадзора в адрес Японии о предоставлении подтверждения безопасности рыбной продукции из Японии, сообщает Россельхознадзор. "Представители китайской делегации поддержали запрос Россельхознадзора в адрес японской стороны о предоставлении исчерпывающей научно обоснованной информации, необходимой для подтверждения безопасности рыбной продукции из Японии, включая возможность отбора проб на месте сброса воды с АЭС до момента его завершения", — говорится в сообщении. Отмечается, что Россельхознадзор принял участие в 89-м заседании комитета ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам, в рамках которого японская сторона в очередной раз попыталась убедить членов ВТО в радиационной безопасности своего продовольствия после устранения последствий инцидента на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Ранее Россия, Китай и Республика Корея ввели ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из Японии из-за опасений радиоактивного загрязнения продуктов питания. На заседании делегация из России подняла проблему задержек со стороны ЕС в продлении разрешений для рыбопромышленных компаний. Представители ЕС проигнорировали конструктивный подход и предложение о проведении двусторонней встречи, выдвинутое Россельхознадзором.Согласно сообщению, российская сторона выступила с заявлением о предоставлении доступа отечественной животноводческой продукции на рынки ЮАР и Индонезии. Россельхознадзор также подробно рассказал индийским коллегам о процедуре доступа и авторизации российских предприятий рыбной промышленности с целью их дальнейшего доступа на рынки ЕЭАС и выразили заинтересованность в содействии развития двусторонней торговли путем включения новых предприятий-экспортеров на взаимной основе. Российская делегация обратила внимание членов ВТО на затягивание процесса рассмотрения заявок от России. Это противоречит действующим соглашениям организации. Представители ЮАР и Индонезии подтвердили готовность оперативного решения этого вопроса.

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