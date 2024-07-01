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В РЖД рассказали, как россияне используют электронный "лист ожидания" - 01.07.2024, ПРАЙМ
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В РЖД рассказали, как россияне используют электронный "лист ожидания"
В РЖД рассказали, как россияне используют электронный "лист ожидания" - 01.07.2024, ПРАЙМ
В РЖД рассказали, как россияне используют электронный "лист ожидания"
Пассажиры чаще всего хотят купить через онлайн "лист ожидания" РЖД освободившиеся или добавившиеся билеты на поезда на южные направления, следует из сообщения... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T19:27+0300
2024-07-01T19:27+0300
экономика
россия
ржд
поезда
южные регионы
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Пассажиры чаще всего хотят купить через онлайн "лист ожидания" РЖД освободившиеся или добавившиеся билеты на поезда на южные направления, следует из сообщения компании. РЖД ранее запустили "лист ожидания" с "очередью" на освободившиеся или добавившиеся билеты онлайн на поезда дальнего следования. Компания в понедельник сообщила, что за выходные через лист ожидания куплено 2696 билетов, а на данный момент ожидает оплаты 6170 заявок, отменено (предложено, но не выкуплено) — 6362. "Пассажиры хотят купить билет на более чем 700 поездов, самыми популярными стали: № 12 "Премиум" Москва — Анапа, № 30 "Премиум" Москва — Новороссийск, № 104 "Двухэтажный" Москва — Адлер", — говорится в сообщении компании в понедельник. РЖД пишут, что в "листе ожидания" доступны поезда, до отправления которых осталось более 6 часов. У заявителя есть 2 часа на оплату. На сайте РЖД и в веб-приложении есть опция "лист ожидания". В будущем она также появится в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", где сейчас доступна опция "Отслеживание билетов". Обновление для телефонов на платформе Android будет доступно после его выхода. В начале декабря 2023 года приложение РЖД для iOS было удалено из App Store, однако установленные ранее версии продолжают работать. Приложение компании для Android по-прежнему доступно для скачивания
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россия, ржд, поезда, южные регионы
Экономика, РОССИЯ, РЖД, поезда, южные регионы
19:27 01.07.2024
 
В РЖД рассказали, как россияне используют электронный "лист ожидания"

РЖД: пассажиры через онлайн "лист ожидания" чаще покупают билеты на южные поезда

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкКурортный сезон в Сочи
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© РИА Новости . Артур Лебедев
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МОСКВА, 1 июл ПРАЙМ. Пассажиры чаще всего хотят купить через онлайн "лист ожидания" РЖД освободившиеся или добавившиеся билеты на поезда на южные направления, следует из сообщения компании.
РЖД ранее запустили "лист ожидания" с "очередью" на освободившиеся или добавившиеся билеты онлайн на поезда дальнего следования. Компания в понедельник сообщила, что за выходные через лист ожидания куплено 2696 билетов, а на данный момент ожидает оплаты 6170 заявок, отменено (предложено, но не выкуплено) — 6362.
"Пассажиры хотят купить билет на более чем 700 поездов, самыми популярными стали: № 12 "Премиум" Москва — Анапа, № 30 "Премиум" Москва — Новороссийск, № 104 "Двухэтажный" Москва — Адлер", — говорится в сообщении компании в понедельник.
РЖД пишут, что в "листе ожидания" доступны поезда, до отправления которых осталось более 6 часов. У заявителя есть 2 часа на оплату.
На сайте РЖД и в веб-приложении есть опция "лист ожидания". В будущем она также появится в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", где сейчас доступна опция "Отслеживание билетов".
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Обновление для телефонов на платформе Android будет доступно после его выхода. В начале декабря 2023 года приложение РЖД для iOS было удалено из App Store, однако установленные ранее версии продолжают работать. Приложение компании для Android по-прежнему доступно для скачивания
 
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