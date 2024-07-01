https://1prime.ru/20240701/sanktsii-849642048.html

Россия закрыла въезд для почти ста граждан Канады

Россия закрыла въезд для почти ста граждан Канады - 01.07.2024, ПРАЙМ

Россия закрыла въезд для почти ста граждан Канады

Москва в порядке контрмер закрыла въезд для 99 граждан Канады, активно вовлеченных в разработку и реализацию русофобского курса официальной Оттавы, сообщили в... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T18:30+0300

2024-07-01T18:30+0300

2024-07-01T18:30+0300

политика

санкции против рф

россия

канада

запрет на въезд

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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Москва в порядке контрмер закрыла въезд для 99 граждан Канады, активно вовлеченных в разработку и реализацию русофобского курса официальной Оттавы, сообщили в понедельник в МИД РФ. "В связи с очередными "волнами" антироссийских санкций, которые правящий в Канаде режим Дж.Трюдо объявляет всякий раз, когда необходимо выслужиться перед Вашингтоном и "морально поддержать" пронацистские власти в Киеве, с российской стороны в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе для 99 канадских граждан, активно вовлеченных в разработку и реализацию русофобского курса официальной Оттавы", - говорится в комментарии на сайте министерства. В Министерстве иностранных дел указали, что в России всегда с теплотой относились к народу Канады, добавив, что важно различать нынешнюю политическую элиту страны, которая, по мнению российских дипломатов, "культивирует ненависть ко всем, кто не согласен с либеральным глобалистским миропорядком, основанным на правилах", и простых канадцев с их заботами и надеждами.В МИД подчеркнули, что ответные меры последовали за "ковровыми рестрикциями", которые Канада вводит вслед за "американским страшим братом". В "стоп-лист" включены люди, которые разжигают вражду и помогают преступному режиму Зеленского: депутаты, чиновники разного уровня, бизнесмены и руководители компаний военно-промышленного комплекса, эксперты и руководители СМИ, которые предоставляют аналитическую и пропагандистскую поддержку команде Джастина Трюдо.Ранее Россия закрыла въезд для 27 граждан Австралии и 36 граждан Новой Зеландии, пояснив, что данная мера последовала в ответ на политически мотивированные действия против физлиц и юрлиц из России.

https://1prime.ru/20240630/sanktsii-849610111.html

канада

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санкции против рф, россия, канада, запрет на въезд