https://1prime.ru/20240701/sdelka-849629289.html

Россия открыта для любого диалога для достижения своих целей, заявил Песков

Россия открыта для любого диалога для достижения своих целей, заявил Песков - 01.07.2024, ПРАЙМ

Россия открыта для любого диалога для достижения своих целей, заявил Песков

Президент Владимир Путин подтверждает готовность России к диалогу с Украиной для достижения поставленных целей. Об этом рассказал пресс-секретарь главы... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T12:40+0300

2024-07-01T12:40+0300

2024-07-01T12:50+0300

политика

россия

украина

зерновая сделка

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин подтверждает готовность России к диалогу с Украиной для достижения поставленных целей. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент Путин неоднократно говорил, что Российская Федерация открыта для любого общения, для любого диалога, с целью достичь те цели, которую мы перед собой ставили", — заметил официальный представитель Кремля.Ранее Владимир Зеленский выступил с инициативой использовать модель трехстороннего соглашения, подобного зерновой сделке, с участием посредников - ООН и Турции.Песков заключил, что Россиия сохраняет приверженность к диалогу.

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украина

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россия, украина, зерновая сделка