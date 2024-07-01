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Россия открыта для любого диалога для достижения своих целей, заявил Песков
Россия открыта для любого диалога для достижения своих целей, заявил Песков - 01.07.2024, ПРАЙМ
Россия открыта для любого диалога для достижения своих целей, заявил Песков
Президент Владимир Путин подтверждает готовность России к диалогу с Украиной для достижения поставленных целей. Об этом рассказал пресс-секретарь главы... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T12:40+0300
2024-07-01T12:40+0300
2024-07-01T12:50+0300
политика
россия
украина
зерновая сделка
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин подтверждает готовность России к диалогу с Украиной для достижения поставленных целей. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент Путин неоднократно говорил, что Российская Федерация открыта для любого общения, для любого диалога, с целью достичь те цели, которую мы перед собой ставили", — заметил официальный представитель Кремля.Ранее Владимир Зеленский выступил с инициативой использовать модель трехстороннего соглашения, подобного зерновой сделке, с участием посредников - ООН и Турции.Песков заключил, что Россиия сохраняет приверженность к диалогу.
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россия, украина, зерновая сделка
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, зерновая сделка
Россия открыта для любого диалога для достижения своих целей, заявил Песков
Песков: РФ открыта для любого диалога для достижения поставленных Москвой целей
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин подтверждает готовность России к диалогу с Украиной для достижения поставленных целей. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин неоднократно говорил, что Российская Федерация открыта для любого общения, для любого диалога, с целью достичь те цели, которую мы перед собой ставили", — заметил официальный представитель Кремля.
Ранее Владимир Зеленский выступил с инициативой использовать модель трехстороннего соглашения, подобного зерновой сделке, с участием посредников - ООН и Турции.
Песков заключил, что Россиия сохраняет приверженность к диалогу.
Путин заявил, что вины России в непродлении зерновой сделки нет