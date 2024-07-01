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Свыше двух тысяч объектов недвижимости в Сириусе перешли в госсобственность
Свыше двух тысяч объектов недвижимости в Сириусе перешли в госсобственность - 01.07.2024, ПРАЙМ
Свыше двух тысяч объектов недвижимости в Сириусе перешли в госсобственность
Судебные приставы изъяли более 2,4 тысячи объектов недвижимости, расположенных на федеральной территории "Сириус", и передали в собственность РФ, сообщил РИА... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T10:05+0300
2024-07-01T10:05+0300
2024-07-01T10:05+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Судебные приставы изъяли более 2,4 тысячи объектов недвижимости, расположенных на федеральной территории "Сириус", и передали в собственность РФ, сообщил РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов."В рамках одной категории исполнительных производств в доход Российской Федерации обращено 2427 объектов недвижимого имущества, расположенных в федеральной территории "Сириус", - сказал он.Аристов также рассказал, что приставы передали в собственность РФ свыше 2,7 миллиарда акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство", в бюджет перечислено более 1,5 миллиарда рублей.
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госсобственность, россия
Экономика, госсобственность, РОССИЯ
Свыше двух тысяч объектов недвижимости в Сириусе перешли в госсобственность
ФССП: свыше 2,4 тыс объектов недвижимости в Сириусе перешли в собственности РФ
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Судебные приставы изъяли более 2,4 тысячи объектов недвижимости, расположенных на федеральной территории "Сириус", и передали в собственность РФ, сообщил РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
"В рамках одной категории исполнительных производств в доход Российской Федерации обращено 2427 объектов недвижимого имущества, расположенных в федеральной территории "Сириус", - сказал он.
Аристов также рассказал, что приставы передали в собственность РФ свыше 2,7 миллиарда акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство", в бюджет перечислено более 1,5 миллиарда рублей.