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В России в 2024 году заметно выросли продажи смартфонов - 01.07.2024, ПРАЙМ
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В России в 2024 году заметно выросли продажи смартфонов
В России в 2024 году заметно выросли продажи смартфонов - 01.07.2024, ПРАЙМ
В России в 2024 году заметно выросли продажи смартфонов
Россияне в первом полугодии 2024 года купили смартфонов на 10% больше, чем годом ранее, сумма составила 342 миллиарда рублей, подсчитали для РИА Новости... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T07:24+0300
2024-07-01T07:26+0300
россия
смартфоны
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Россияне в первом полугодии 2024 года купили смартфонов на 10% больше, чем годом ранее, сумма составила 342 миллиарда рублей, подсчитали для РИА Новости специалисты МТС. "В первом полугодии в России было продано 14,1 миллиона смартфонов на сумму 342 миллиарда рублей, что больше, чем годом ранее на 10% в штуках и на 24% в деньгах", - говорится в исследовании. Отмечается, что средняя цена смартфона за тот же период составила 24,3 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом темпы роста продаж сократились на 7%, "это свидетельствует о стабилизации рынка". В свою очередь за полгода самым продаваемым смартфоном на российском рынке стал Redmi A2+, а самым популярным брендом - Xiaomi. В список популярных смартфонов также вошли Realme Note 50, Redmi 12 и 13C. При этом аналитики отмечают, что по объему выручки топ-5 заняли устройства Apple. Лидером стали новые модели iPhone. Там добавили, что с января по июнь этого года было продано 11,4 миллиона устройств из Китая на сумму 168 миллиардов рублей, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 16% в штуках и на 21% в деньгах.
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россия, смартфоны
РОССИЯ, смартфоны
07:24 01.07.2024 (обновлено: 07:26 01.07.2024)
 
В России в 2024 году заметно выросли продажи смартфонов

МТС: продажи смартфонов в 2024 году выросли на 10 процентов

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСмартфон AYYA T1 с ОС "Аврора"
Смартфон AYYA T1 с ОС Аврора - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Россияне в первом полугодии 2024 года купили смартфонов на 10% больше, чем годом ранее, сумма составила 342 миллиарда рублей, подсчитали для РИА Новости специалисты МТС.
"В первом полугодии в России было продано 14,1 миллиона смартфонов на сумму 342 миллиарда рублей, что больше, чем годом ранее на 10% в штуках и на 24% в деньгах", - говорится в исследовании.
Отмечается, что средняя цена смартфона за тот же период составила 24,3 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом темпы роста продаж сократились на 7%, "это свидетельствует о стабилизации рынка".
В свою очередь за полгода самым продаваемым смартфоном на российском рынке стал Redmi A2+, а самым популярным брендом - Xiaomi.
В список популярных смартфонов также вошли Realme Note 50, Redmi 12 и 13C. При этом аналитики отмечают, что по объему выручки топ-5 заняли устройства Apple. Лидером стали новые модели iPhone.
Там добавили, что с января по июнь этого года было продано 11,4 миллиона устройств из Китая на сумму 168 миллиардов рублей, что больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 16% в штуках и на 21% в деньгах.
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