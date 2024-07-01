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ЦБ продал рекордный объем юаней по валютному свопу
ЦБ продал рекордный объем юаней по валютному свопу - 01.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ продал рекордный объем юаней по валютному свопу
Банк России 28 июня, в последний рабочий день полугодия, продал в рамках валютного свопа 18,333 миллиарда юаней на 211,253 миллиарда рублей, это стало... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T09:12+0300
2024-07-01T09:12+0300
2024-07-01T09:12+0300
банк россии
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юань
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Банк России 28 июня, в последний рабочий день полугодия, продал в рамках валютного свопа 18,333 миллиарда юаней на 211,253 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей за всю историю и на 4 миллиарда юаней больше предыдущего рекорда, следует из материалов ЦБ. Предыдущий рекордный объем юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 13 июня - 14,234 миллиарда на 174,24 миллиарда рублей. Банк России с 19 января прошлого года запустил сделки своп - продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части - на следующий рабочий день. Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере 10 миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать. Свопы проходят на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.
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россия, юань
Банк России, РОССИЯ, юань
ЦБ продал рекордный объем юаней по валютному свопу
ЦБ 28 июня продал рекордный объем юаней по валютному свопу на 211 млрд рублей
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Банк России 28 июня, в последний рабочий день полугодия, продал в рамках валютного свопа 18,333 миллиарда юаней на 211,253 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей за всю историю и на 4 миллиарда юаней больше предыдущего рекорда, следует из материалов ЦБ.
Предыдущий рекордный объем юаней в рамках этого инструмента с момента его запуска был продан 13 июня - 14,234 миллиарда на 174,24 миллиарда рублей.
Банк России с 19 января прошлого года запустил сделки своп - продажи юаней за рубли с их последующей покупкой на срок один день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и по второй части - на следующий рабочий день.
Ежедневный максимальный лимит для этого инструмента установлен в размере 10 миллиардов юаней. Но при необходимости Банк России может его корректировать.
Свопы проходят на организованных торгах Московской биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням.