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США не смогут выплатить свой госдолг, предупредил американский инвестор

США не смогут выплатить свой госдолг, предупредил американский инвестор - 01.07.2024, ПРАЙМ

США не смогут выплатить свой госдолг, предупредил американский инвестор

Власти Соединенных Штатов не смогут выплаить госдолг, что спровоцирует рост проблем страны. Об этом в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T06:45+0300

2024-07-01T06:45+0300

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ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов не смогут выплаить госдолг, что спровоцирует рост проблем страны. Об этом в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс."Если вы посмотрите на цифры, то поймете, что Америка никогда не сможет выплатить долги, поэтому у нее будет еще больше проблем в будущем", - рассказал он агентству. Кроме того, как отметил инвестор, комментируя проблемы с госдолгом, "сейчас плохое время, чтобы быть американским подростком"Ранее в Международном валютном фонде рассказали, что Штатам будет политически трудно приступить к снижению государственного долга и бюджетного дефицита, но сейчас подходящее время начать эту работу.

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