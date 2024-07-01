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США не смогут выплатить свой госдолг, предупредил американский инвестор - 01.07.2024, ПРАЙМ
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США не смогут выплатить свой госдолг, предупредил американский инвестор
США не смогут выплатить свой госдолг, предупредил американский инвестор - 01.07.2024, ПРАЙМ
США не смогут выплатить свой госдолг, предупредил американский инвестор
Власти Соединенных Штатов не смогут выплаить госдолг, что спровоцирует рост проблем страны. Об этом в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T06:45+0300
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ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов не смогут выплаить госдолг, что спровоцирует рост проблем страны. Об этом в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс."Если вы посмотрите на цифры, то поймете, что Америка никогда не сможет выплатить долги, поэтому у нее будет еще больше проблем в будущем", - рассказал он агентству. Кроме того, как отметил инвестор, комментируя проблемы с госдолгом, "сейчас плохое время, чтобы быть американским подростком"Ранее в Международном валютном фонде рассказали, что Штатам будет политически трудно приступить к снижению государственного долга и бюджетного дефицита, но сейчас подходящее время начать эту работу.
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сша, мвф
США, МВФ
06:45 01.07.2024
 
США не смогут выплатить свой госдолг, предупредил американский инвестор

Инвестор Роджерс: США не могут выплатить госдолг, проблемы страны будут расти

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ВАШИНГТОН, 1 июл - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов не смогут выплаить госдолг, что спровоцирует рост проблем страны. Об этом в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
"Если вы посмотрите на цифры, то поймете, что Америка никогда не сможет выплатить долги, поэтому у нее будет еще больше проблем в будущем", - рассказал он агентству.
Кроме того, как отметил инвестор, комментируя проблемы с госдолгом, "сейчас плохое время, чтобы быть американским подростком"
Ранее в Международном валютном фонде рассказали, что Штатам будет политически трудно приступить к снижению государственного долга и бюджетного дефицита, но сейчас подходящее время начать эту работу.
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