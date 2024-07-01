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"Начинают сбываться". В США забили тревогу из-за мрачного пророчества
"Начинают сбываться". В США забили тревогу из-за мрачного пророчества - 01.07.2024, ПРАЙМ
"Начинают сбываться". В США забили тревогу из-за мрачного пророчества
Соединенные Штаты могут столкнуться с серьезными проблемами в экономике и обороноспособности, если власти государства продолжат наращивать расходы и госдолг,... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T08:35+0300
2024-07-01T08:35+0300
2024-07-01T09:36+0300
сша
госдолг
военная помощь украине
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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут столкнуться с серьезными проблемами в экономике и обороноспособности, если власти государства продолжат наращивать расходы и госдолг, написали аналитики Уильям Ругер и Томас Савидж в статье для The National Interest.Так, обозреватели пишут, что ранее представители республиканского лагеря предупредили о том, что американский государственный долг угрожает экономической стабильности страны. На текущий момент он составляет 34,5 триллиона долларов. Аналитики утверждают, что госдолг может нанести заметный ущерб финансовому благополучию американцев."Чтобы хотя бы иметь шанс должным образом управлять издержками, необходимо ввести правила, ограничивающие расходы политиков и требующие по необходимости их сокращать, причем без принятия конкретных жестких решений. Это даст нам шанс спасти экономическое будущее и сохранить статус сверхдержавы", — пишут они.По словам Ругера и Савиджа, если бюджетная политика и госдолг ударят по потенциалу экономического роста США, у них уже не будет экономики, которая необходима для обеспечения и поддержания высокой обороноспособности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>>
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сша, госдолг, военная помощь украине
США, госдолг, военная помощь Украине
"Начинают сбываться". В США забили тревогу из-за мрачного пророчества
NI: увеличение расходов и госдолга угрожает обороноспособности США
МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ.
Соединенные Штаты могут столкнуться с серьезными проблемами в экономике и обороноспособности, если власти государства продолжат наращивать расходы и госдолг, написали
аналитики Уильям Ругер и Томас Савидж в статье для The National Interest.
Так, обозреватели пишут, что ранее представители республиканского лагеря предупредили о том, что американский государственный долг угрожает экономической стабильности страны. На текущий момент он составляет 34,5 триллиона долларов.
Аналитики утверждают, что госдолг может нанести заметный ущерб финансовому благополучию американцев.
"Чтобы хотя бы иметь шанс должным образом управлять издержками, необходимо ввести правила, ограничивающие расходы политиков и требующие по необходимости их сокращать, причем без принятия конкретных жестких решений. Это даст нам шанс спасти экономическое будущее и сохранить статус сверхдержавы", — пишут они.
По словам Ругера и Савиджа, если бюджетная политика и госдолг ударят по потенциалу экономического роста США, у них уже не будет экономики, которая необходима для обеспечения и поддержания высокой обороноспособности.
В США предупредили, чем Европе грозит поддержка Украины Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>>