https://1prime.ru/20240701/starovoyt-849640649.html

Правительство выдвинуло Старовойта в совет директоров ГТЛК

Правительство выдвинуло Старовойта в совет директоров ГТЛК - 01.07.2024, ПРАЙМ

Правительство выдвинуло Старовойта в совет директоров ГТЛК

Правительство РФ внесло изменения в список кандидатов в совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), теперь среди кандидатов и... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T17:35+0300

2024-07-01T17:35+0300

2024-07-01T17:35+0300

россия

гтлк

роман старовойт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0e/848160357_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_589ea7b4ba94a1224567d4a624218a18.jpg

МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Правительство РФ внесло изменения в список кандидатов в совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), теперь среди кандидатов и новый министр транспорта Роман Старовойт, следует из распоряжения на официальном портале правовой информации. Также в обновленном списке гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, замглавы Минпромторга Альберт Каримов и Василий Шпак, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, первый замглавы Минфина Ирина Окладникова, замглавы Минтранса Владимир Потешкин и Александр Пошивай, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Алексей Уваров. В качестве независимого директора выдвинут специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Дмитрий Песков. Кабмин представил список кандидатов в совет директоров ГТЛК в конце февраля. Из первоначального в обновленный не вошли: гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, замглавы Минпромторга Олег Бочаров, бывший первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк и директор Российского фонда технологического развития Роман Петруца. "Государственная транспортная лизинговая компания" - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Управляют ГТЛК Минтранс и Минфин. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, гтлк, роман старовойт