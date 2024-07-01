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Правительство выдвинуло Старовойта в совет директоров ГТЛК
Правительство выдвинуло Старовойта в совет директоров ГТЛК - 01.07.2024, ПРАЙМ
Правительство выдвинуло Старовойта в совет директоров ГТЛК
Правительство РФ внесло изменения в список кандидатов в совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), теперь среди кандидатов и... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T17:35+0300
2024-07-01T17:35+0300
2024-07-01T17:35+0300
россия
гтлк
роман старовойт
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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Правительство РФ внесло изменения в список кандидатов в совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), теперь среди кандидатов и новый министр транспорта Роман Старовойт, следует из распоряжения на официальном портале правовой информации. Также в обновленном списке гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, замглавы Минпромторга Альберт Каримов и Василий Шпак, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, первый замглавы Минфина Ирина Окладникова, замглавы Минтранса Владимир Потешкин и Александр Пошивай, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Алексей Уваров. В качестве независимого директора выдвинут специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Дмитрий Песков. Кабмин представил список кандидатов в совет директоров ГТЛК в конце февраля. Из первоначального в обновленный не вошли: гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, замглавы Минпромторга Олег Бочаров, бывший первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк и директор Российского фонда технологического развития Роман Петруца. "Государственная транспортная лизинговая компания" - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Управляют ГТЛК Минтранс и Минфин. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.
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россия, гтлк, роман старовойт
РОССИЯ, ГТЛК, Роман Старовойт
Правительство выдвинуло Старовойта в совет директоров ГТЛК
Правительство выдвинуло министра транспорта Старовойта в совет директоров ГТЛК
МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Правительство РФ внесло изменения в список кандидатов в совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), теперь среди кандидатов и новый министр транспорта Роман Старовойт, следует из распоряжения на официальном портале правовой информации.
Также в обновленном списке гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, замглавы Минпромторга Альберт Каримов и Василий Шпак, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, первый замглавы Минфина Ирина Окладникова, замглавы Минтранса Владимир Потешкин и Александр Пошивай, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Алексей Уваров.
В качестве независимого директора выдвинут специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Дмитрий Песков.
Кабмин представил список кандидатов в совет директоров ГТЛК в конце февраля. Из первоначального в обновленный не вошли: гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, замглавы Минпромторга Олег Бочаров, бывший первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк и директор Российского фонда технологического развития Роман Петруца.
"Государственная транспортная лизинговая компания" - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Управляют ГТЛК Минтранс и Минфин. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.