Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство выдвинуло Старовойта в совет директоров ГТЛК - 01.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240701/starovoyt-849640649.html
Правительство выдвинуло Старовойта в совет директоров ГТЛК
Правительство выдвинуло Старовойта в совет директоров ГТЛК - 01.07.2024, ПРАЙМ
Правительство выдвинуло Старовойта в совет директоров ГТЛК
Правительство РФ внесло изменения в список кандидатов в совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), теперь среди кандидатов и... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T17:35+0300
2024-07-01T17:35+0300
россия
гтлк
роман старовойт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0e/848160357_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_589ea7b4ba94a1224567d4a624218a18.jpg
МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Правительство РФ внесло изменения в список кандидатов в совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), теперь среди кандидатов и новый министр транспорта Роман Старовойт, следует из распоряжения на официальном портале правовой информации. Также в обновленном списке гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, замглавы Минпромторга Альберт Каримов и Василий Шпак, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, первый замглавы Минфина Ирина Окладникова, замглавы Минтранса Владимир Потешкин и Александр Пошивай, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Алексей Уваров. В качестве независимого директора выдвинут специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Дмитрий Песков. Кабмин представил список кандидатов в совет директоров ГТЛК в конце февраля. Из первоначального в обновленный не вошли: гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, замглавы Минпромторга Олег Бочаров, бывший первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк и директор Российского фонда технологического развития Роман Петруца. "Государственная транспортная лизинговая компания" - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Управляют ГТЛК Минтранс и Минфин. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0e/848160357_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_d5badb042f2f94e99815563b2af2fb3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, гтлк, роман старовойт
РОССИЯ, ГТЛК, Роман Старовойт
17:35 01.07.2024
 
Правительство выдвинуло Старовойта в совет директоров ГТЛК

Правительство выдвинуло министра транспорта Старовойта в совет директоров ГТЛК

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Правительство РФ внесло изменения в список кандидатов в совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), теперь среди кандидатов и новый министр транспорта Роман Старовойт, следует из распоряжения на официальном портале правовой информации.
Также в обновленном списке гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский, гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих, замглавы Минпромторга Альберт Каримов и Василий Шпак, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, первый замглавы Минфина Ирина Окладникова, замглавы Минтранса Владимир Потешкин и Александр Пошивай, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Алексей Уваров.
В качестве независимого директора выдвинут специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Дмитрий Песков.
Кабмин представил список кандидатов в совет директоров ГТЛК в конце февраля. Из первоначального в обновленный не вошли: гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, замглавы Минпромторга Олег Бочаров, бывший первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк и директор Российского фонда технологического развития Роман Петруца.
"Государственная транспортная лизинговая компания" - крупнейшая лизинговая компания России. Все 100% компании принадлежат РФ. Управляют ГТЛК Минтранс и Минфин. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов, беспилотников.
 
РОССИЯГТЛКРоман Старовойт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала