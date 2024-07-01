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США при любом президенте поддержат НАТО и Украину, заверил Столтенберг

США при любом президенте поддержат НАТО и Украину, заверил Столтенберг - 01.07.2024, ПРАЙМ

США при любом президенте поддержат НАТО и Украину, заверил Столтенберг

Соединенные Штаты не свернут поддержку Киева вне зависимости от результатов президентских выборов, отметил генеральный секретарь Североатлантического альянса... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T07:36+0300

2024-07-01T07:36+0300

2024-07-01T07:36+0300

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ТОКИО, 1 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не свернут поддержку Киева вне зависимости от результатов президентских выборов, отметил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Солтенберг. По его словам, военная помощь Украины будет продолжаться вне зависимости от результатов выборов в США, так как там существует сильная двухпартийная поддержка Киева."В США существует сильная двухпартийная поддержка Украины. Кто бы ни был избран президентом, США останутся сильным союзником НАТО", - заявил Столтенберг о возможности победы на выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа, который известен своим критическим отношением к альянсу. Тем не менее, генсек подчеркнул, что альянс может внести существенный вклад в координацию подготовки украинских военных и транспортировке оборудования, подразумевая возможность сценария, при котором участие США сократится.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

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сша, украина, нато, йенс столтенберг