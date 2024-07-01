Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гендиректор стройкомпании ответит в суде за обман более 150 дольщиков - 01.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240701/sud-849626042.html
Гендиректор стройкомпании ответит в суде за обман более 150 дольщиков
Гендиректор стройкомпании ответит в суде за обман более 150 дольщиков - 01.07.2024, ПРАЙМ
Гендиректор стройкомпании ответит в суде за обман более 150 дольщиков
Гендиректора строительной компании обвинили в хищении средств более 150 дольщиков, он предстанет перед судом. Об этом говорится в сообщении столичного главка... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T11:34+0300
2024-07-01T11:34+0300
суд
дольщики
следственный комитет
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Гендиректора строительной компании обвинили в хищении средств более 150 дольщиков, он предстанет перед судом. Об этом говорится в сообщении столичного главка Следственного комитета России в ТГ-канале."Перед судом предстанет генеральный директор строительной компании, обвиняемый в совершении мошеннических действий в отношении дольщиков на северо-западе Москвы", - говорится в тексте поста.Отмечается, что следствие собрало достаточную доказательную базу для рассмотрения дела в суде.При этом, добавили в СК, расследование продолжается.Ранее в прошлом году прокуратура Москвы сообщала об обвинении бенефициара АО "Управление заказчика "Норд-Инжиниринг", застройщика объекта долевого строительства клубного дома "Октябрь" на улице Народного Ополчения, в мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмена арестовали в соответствии с частью четвертой, статьи 159 Уголовного кодекса, свою вину он не признал.По данным следствия, руководство компании в период с 2015 по 2023 год получило на расчетные счета компании от 400 дольщиков денежные средства по договору долевого строительства. При этом фирма не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства перед участниками долевого строительства по строительству объекта и сдачи его в эксплуатацию.
https://1prime.ru/20240701/bank-849624819.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5c40d4e41851d10da1faaa0566b862c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
суд, дольщики, следственный комитет, москва
суд, дольщики, Следственный комитет, МОСКВА
11:34 01.07.2024
 
Гендиректор стройкомпании ответит в суде за обман более 150 дольщиков

СК: гендиректор стройкомпании ответит в суде за обман более 150 дольщиков в Москве

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Гендиректора строительной компании обвинили в хищении средств более 150 дольщиков, он предстанет перед судом. Об этом говорится в сообщении столичного главка Следственного комитета России в ТГ-канале.
"Перед судом предстанет генеральный директор строительной компании, обвиняемый в совершении мошеннических действий в отношении дольщиков на северо-западе Москвы", - говорится в тексте поста.
Отмечается, что следствие собрало достаточную доказательную базу для рассмотрения дела в суде.
При этом, добавили в СК, расследование продолжается.
Ранее в прошлом году прокуратура Москвы сообщала об обвинении бенефициара АО "Управление заказчика "Норд-Инжиниринг", застройщика объекта долевого строительства клубного дома "Октябрь" на улице Народного Ополчения, в мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмена арестовали в соответствии с частью четвертой, статьи 159 Уголовного кодекса, свою вину он не признал.
По данным следствия, руководство компании в период с 2015 по 2023 год получило на расчетные счета компании от 400 дольщиков денежные средства по договору долевого строительства. При этом фирма не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства перед участниками долевого строительства по строительству объекта и сдачи его в эксплуатацию.
Судейский молоток
Суд в Москве взыскал убытки с Euroclear Bank в пользу "Абсолют банка"
10:49
 
суддольщикиСледственный комитетМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала