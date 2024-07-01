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Гендиректор стройкомпании ответит в суде за обман более 150 дольщиков

Гендиректор стройкомпании ответит в суде за обман более 150 дольщиков - 01.07.2024, ПРАЙМ

Гендиректор стройкомпании ответит в суде за обман более 150 дольщиков

Гендиректора строительной компании обвинили в хищении средств более 150 дольщиков, он предстанет перед судом. Об этом говорится в сообщении столичного главка... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T11:34+0300

2024-07-01T11:34+0300

2024-07-01T11:34+0300

суд

дольщики

следственный комитет

москва

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Гендиректора строительной компании обвинили в хищении средств более 150 дольщиков, он предстанет перед судом. Об этом говорится в сообщении столичного главка Следственного комитета России в ТГ-канале."Перед судом предстанет генеральный директор строительной компании, обвиняемый в совершении мошеннических действий в отношении дольщиков на северо-западе Москвы", - говорится в тексте поста.Отмечается, что следствие собрало достаточную доказательную базу для рассмотрения дела в суде.При этом, добавили в СК, расследование продолжается.Ранее в прошлом году прокуратура Москвы сообщала об обвинении бенефициара АО "Управление заказчика "Норд-Инжиниринг", застройщика объекта долевого строительства клубного дома "Октябрь" на улице Народного Ополчения, в мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмена арестовали в соответствии с частью четвертой, статьи 159 Уголовного кодекса, свою вину он не признал.По данным следствия, руководство компании в период с 2015 по 2023 год получило на расчетные счета компании от 400 дольщиков денежные средства по договору долевого строительства. При этом фирма не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства перед участниками долевого строительства по строительству объекта и сдачи его в эксплуатацию.

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суд, дольщики, следственный комитет, москва