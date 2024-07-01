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Суд арестовал спиртовой завод Юрия Шефлера по иску Генпрокуратуры

Суд арестовал спиртовой завод Юрия Шефлера по иску Генпрокуратуры - 01.07.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал спиртовой завод Юрия Шефлера по иску Генпрокуратуры

Тамбовский районный суд в конце июня арестовал спиртовой завод "Амбер Талвис" водочного магната Юрия Шефлера, пишет РБК со ссылкой на данные исполнительных... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T14:43+0300

2024-07-01T14:43+0300

2024-07-01T14:43+0300

россия

алкоголь

завод

суд

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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Тамбовский районный суд в конце июня арестовал спиртовой завод "Амбер Талвис" водочного магната Юрия Шефлера, пишет РБК со ссылкой на данные исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.Также Тамбовский суд арестовал и другие предприятия, бенефициаром которых выступает Шефлер: калининградское АО "СПИ-РВВК" и его дочернюю структуру ООО "РВВК". Эти юридические лица владеют комплексом зданий, которые ранее принадлежали ликёро-водочному заводу. 26 июня 2024 года на все три компании был наложен арест.Согласно бухгалтерской отчётности компании, "Амбер Талвис" на 72,9% принадлежит люксембургской Amber Beverage Group Holdings. Бенефициар этой компании — Юрий Шефлер. Ещё 25,5% акций принадлежат Росспиртпрому, а остальные доли — неназванным физическим лицам. Завод поставляет спирт для производства знаменитого рижского бальзама АО "Амбер Латвияс Балзамс". Также на этом заводе производят водку Moskovskaya и Stoli.Калининградский завод "СПИ-РВВК" разливал водку под брендами Stolichnaya и Moskovskaya, пока права на эти торговые марки не перешли к компании Шефлера. В 2012 году завод прекратил работу и до сих пор не функционирует.

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россия, алкоголь, завод, суд