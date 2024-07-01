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Суд в Москве взыскал с Google десять миллиардов рублей

Суд в Москве взыскал с Google десять миллиардов рублей - 01.07.2024, ПРАЙМ

Суд в Москве взыскал с Google десять миллиардов рублей

Арбитражный суд Москвы по заявлению Валерия Таляровского, конкурсного управляющего ООО "Гугл", взыскал с материнской компании этого российского юрлица -... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T15:39+0300

2024-07-01T15:39+0300

2024-07-01T15:46+0300

google

суд

гугл

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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Валерия Таляровского, конкурсного управляющего ООО "Гугл", взыскал с материнской компании этого российского юрлица - американской Google International LLC - около 10 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд удовлетворил требование Таляровского, признав незаконными сделками перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес Google International LLC и перечисление в бюджет налогов на эти дивиденды в размере 500 миллионов рублей.В качестве применения последствий недействительности двух сделок суд взыскал с американской компании денежные средства, выплаченные по ним, в конкурсную массу ООО "Гугл".

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google, суд, гугл