Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Москве взыскал с Google десять миллиардов рублей - 01.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240701/sud-849635894.html
Суд в Москве взыскал с Google десять миллиардов рублей
Суд в Москве взыскал с Google десять миллиардов рублей - 01.07.2024, ПРАЙМ
Суд в Москве взыскал с Google десять миллиардов рублей
Арбитражный суд Москвы по заявлению Валерия Таляровского, конкурсного управляющего ООО "Гугл", взыскал с материнской компании этого российского юрлица -... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T15:39+0300
2024-07-01T15:46+0300
google
суд
гугл
https://cdnn.1prime.ru/img/83159/42/831594283_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_c02955188b34cc887df809c5469109d0.jpg
МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Валерия Таляровского, конкурсного управляющего ООО "Гугл", взыскал с материнской компании этого российского юрлица - американской Google International LLC - около 10 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд удовлетворил требование Таляровского, признав незаконными сделками перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес Google International LLC и перечисление в бюджет налогов на эти дивиденды в размере 500 миллионов рублей.В качестве применения последствий недействительности двух сделок суд взыскал с американской компании денежные средства, выплаченные по ним, в конкурсную массу ООО "Гугл".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83159/42/831594283_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_629d09248aace2dab6d644f94ab893eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
google, суд, гугл
Google, суд, Гугл
15:39 01.07.2024 (обновлено: 15:46 01.07.2024)
 
Суд в Москве взыскал с Google десять миллиардов рублей

Суд в Москве взыскал с Google 10 млрд руб в пользу ее обанкротившейся российской "дочки"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Валерия Таляровского, конкурсного управляющего ООО "Гугл", взыскал с материнской компании этого российского юрлица - американской Google International LLC - около 10 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд удовлетворил требование Таляровского, признав незаконными сделками перечисление российским подразделением Google почти 9,5 миллиарда рублей дивидендов в адрес Google International LLC и перечисление в бюджет налогов на эти дивиденды в размере 500 миллионов рублей.
В качестве применения последствий недействительности двух сделок суд взыскал с американской компании денежные средства, выплаченные по ним, в конкурсную массу ООО "Гугл".
 
GoogleсудГугл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала