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Кабмин увеличил субсидирование расходов по переводу автомобилей на метан
Кабмин увеличил субсидирование расходов по переводу автомобилей на метан - 01.07.2024, ПРАЙМ
Кабмин увеличил субсидирование расходов по переводу автомобилей на метан
Правительство РФ увеличило долю субсидирования расходов на перевод автомобилей на метан в среднем до 78% от стоимости общей работ с 48%, сообщает кабмин. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T09:18+0300
2024-07-01T09:18+0300
2024-07-01T09:18+0300
кабмин
россия
авто
правительство
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ увеличило долю субсидирования расходов на перевод автомобилей на метан в среднем до 78% от стоимости общей работ с 48%, сообщает кабмин. "Документ определяет повышение в 2024 году нормативов субсидирования таких расходов в среднем на 30% – с действующих 48 до 78% общей стоимости работ. Кроме того, почти в три раза увеличивается максимальный размер господдержки на ремоторизацию грузовых автомобилей – с действующих 4 до 12%. При этом для граждан, представителей малого и среднего бизнеса сохраняется двойной повышающий коэффициент", - говорится в сообщении.
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россия, авто, правительство
Кабмин, РОССИЯ, Авто, правительство
Кабмин увеличил субсидирование расходов по переводу автомобилей на метан
Кабмин увеличил субсидирование расходов по переводу автомобилей на метан до 78%
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ увеличило долю субсидирования расходов на перевод автомобилей на метан в среднем до 78% от стоимости общей работ с 48%, сообщает кабмин.
"Документ определяет повышение в 2024 году нормативов субсидирования таких расходов в среднем на 30% – с действующих 48 до 78% общей стоимости работ. Кроме того, почти в три раза увеличивается максимальный размер господдержки на ремоторизацию грузовых автомобилей – с действующих 4 до 12%. При этом для граждан, представителей малого и среднего бизнеса сохраняется двойной повышающий коэффициент", - говорится в сообщении.