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Кабмин увеличил субсидирование расходов по переводу автомобилей на метан

Кабмин увеличил субсидирование расходов по переводу автомобилей на метан - 01.07.2024, ПРАЙМ

Кабмин увеличил субсидирование расходов по переводу автомобилей на метан

Правительство РФ увеличило долю субсидирования расходов на перевод автомобилей на метан в среднем до 78% от стоимости общей работ с 48%, сообщает кабмин. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T09:18+0300

2024-07-01T09:18+0300

2024-07-01T09:18+0300

кабмин

россия

авто

правительство

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ увеличило долю субсидирования расходов на перевод автомобилей на метан в среднем до 78% от стоимости общей работ с 48%, сообщает кабмин. "Документ определяет повышение в 2024 году нормативов субсидирования таких расходов в среднем на 30% – с действующих 48 до 78% общей стоимости работ. Кроме того, почти в три раза увеличивается максимальный размер господдержки на ремоторизацию грузовых автомобилей – с действующих 4 до 12%. При этом для граждан, представителей малого и среднего бизнеса сохраняется двойной повышающий коэффициент", - говорится в сообщении.

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