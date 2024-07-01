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Меликов назвал число погибших в результате терактов в Дагестане
Меликов назвал число погибших в результате терактов в Дагестане - 01.07.2024, ПРАЙМ
Меликов назвал число погибших в результате терактов в Дагестане
В результате терактов в Дагестане 23 июня погибли 22 человека, сообщил глава региона Сергей Меликов. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T15:42+0300
2024-07-01T15:42+0300
2024-07-01T15:51+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В результате терактов в Дагестане 23 июня погибли 22 человека, сообщил глава региона Сергей Меликов."К большому сожалению, в результате совершенных терактов погибло 22 человека: 21 непосредственно в ходе террористических атак, и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжелых ранений", — отметил Меликов.По словам главы республики, среди погибших семнадцать сотрудников полиции и пять гражданских лиц.Он также добавил, что один из террористов участвовал в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.Вооруженные боевики напали 23 июня на два православных храма, две синагоги и пост ГИБДД в Дербенте и Махачкале. В результате КТО были уничтожены пять боевиков, причастных к нападениям, установлены их личности. Один из ликвидированных бандитов, 31-летний Магомед Омаров, оказался сыном бывшего главы Сергокалинского района Дагестана. Сам Магомед Омаров находится под арестом по статье о мелком хулиганстве.
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Меликов назвал число погибших в результате терактов в Дагестане
Меликов: в результате терактов в Дагестане 23 июня погибли 22 человека
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В результате терактов в Дагестане 23 июня погибли 22 человека, сообщил глава региона Сергей Меликов.
"К большому сожалению, в результате совершенных терактов погибло 22 человека: 21 непосредственно в ходе террористических атак, и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжелых ранений", — отметил Меликов.
По словам главы республики, среди погибших семнадцать сотрудников полиции и пять гражданских лиц.
Он также добавил, что один из террористов участвовал в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года.
Вооруженные боевики напали 23 июня на два православных храма, две синагоги и пост ГИБДД в Дербенте и Махачкале. В результате КТО были уничтожены пять боевиков, причастных к нападениям, установлены их личности. Один из ликвидированных бандитов, 31-летний Магомед Омаров, оказался сыном бывшего главы Сергокалинского района Дагестана. Сам Магомед Омаров находится под арестом по статье о мелком хулиганстве.
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