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Меликов рассказал о роли западных инструкторов в терактах в Дагестане

Меликов рассказал о роли западных инструкторов в терактах в Дагестане - 01.07.2024, ПРАЙМ

Меликов рассказал о роли западных инструкторов в терактах в Дагестане

В организации терактов 23 июня в Дагестане наблюдается роль западных инструкторов, заявил глава региона Сергей Меликов. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T16:15+0300

2024-07-01T16:15+0300

2024-07-01T16:15+0300

происшествия

россия

дагестан

теракт

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В организации терактов 23 июня в Дагестане наблюдается роль западных инструкторов, заявил глава региона Сергей Меликов."Сама суть террористических атак и состав группы, которая эти атаки совершала, говорит о том, что без соответствующих действий по подготовке, координации (не обошлось - ред.), и по иным прямым или косвенным признакам прослеживается та роль, которую отвели для себя наши прямые враги", — отметил он.По словам главы республики, для организации терактов могли быть использованы социальные сети. Меликов также подчеркнул, что основной угрозой для Дагестана остается активность международных террористических организаций.Глава региона подчеркнул, что западные инструкторы не обязательно находятся на территории республики, поскольку террористические организации сегодня используют интернет и социальные сети для влияния на подготовку и идеологическое состояние людей.Вооруженные боевики напали 23 июня на два православных храма, две синагоги и пост ГИБДД в Дербенте и Махачкале. В результате КТО были уничтожены пять боевиков, причастных к нападениям, установлены их личности. Один из ликвидированных бандитов, 31-летний Магомед Омаров, оказался сыном бывшего главы Сергокалинского района Дагестана. Сам Магомед Омаров находится под арестом по статье о мелком хулиганстве.

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дагестан

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россия, дагестан, теракт