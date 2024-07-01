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Мосбиржа с 12 июля допустит к торгам акции фармкомпании "Промомед"

Мосбиржа с 12 июля допустит к торгам акции фармкомпании "Промомед" - 01.07.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа с 12 июля допустит к торгам акции фармкомпании "Промомед"

Московская биржа с 12 июля допустит к торгам акции фармацевтической компании "Промомед", которая планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO),... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T18:37+0300

2024-07-01T18:37+0300

2024-07-01T18:37+0300

экономика

россия

московская биржа

акции

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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Московская биржа с 12 июля допустит к торгам акции фармацевтической компании "Промомед", которая планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO), говорится в сообщении торговой площадки. Биржа включит ценные бумаги в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, в связи с получением соответствующего заявления. Торговый код акций – PRMD. Компания "Промомед" в конце июня объявила, что намерена в июле провести IPO на Московской бирже. В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, выпущенные компанией в рамках дополнительной эмиссии. По итогам IPO акционер, основавший бизнес, сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, московская биржа, акции