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Мосбиржа с 12 июля допустит к торгам акции фармкомпании "Промомед"
Мосбиржа с 12 июля допустит к торгам акции фармкомпании "Промомед" - 01.07.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа с 12 июля допустит к торгам акции фармкомпании "Промомед"
Московская биржа с 12 июля допустит к торгам акции фармацевтической компании "Промомед", которая планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO),... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T18:37+0300
2024-07-01T18:37+0300
2024-07-01T18:37+0300
экономика
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Московская биржа с 12 июля допустит к торгам акции фармацевтической компании "Промомед", которая планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO), говорится в сообщении торговой площадки. Биржа включит ценные бумаги в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, в связи с получением соответствующего заявления. Торговый код акций – PRMD. Компания "Промомед" в конце июня объявила, что намерена в июле провести IPO на Московской бирже. В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, выпущенные компанией в рамках дополнительной эмиссии. По итогам IPO акционер, основавший бизнес, сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале.
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россия, московская биржа, акции
Экономика, РОССИЯ, Московская биржа, Акции
Мосбиржа с 12 июля допустит к торгам акции фармкомпании "Промомед"
Мосбиржа с 12 июля допустит к торгам акции фармкомпании "Промомед"
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Московская биржа с 12 июля допустит к торгам акции фармацевтической компании "Промомед", которая планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO), говорится в сообщении торговой площадки.
Биржа включит ценные бумаги в раздел "Второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, в связи с получением соответствующего заявления. Торговый код акций – PRMD.
Компания "Промомед" в конце июня объявила, что намерена в июле провести IPO на Московской бирже. В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, выпущенные компанией в рамках дополнительной эмиссии.
По итогам IPO акционер, основавший бизнес, сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале.