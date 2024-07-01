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Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет
Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет - 01.07.2024, ПРАЙМ
Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет
Верховный суд США отказался признать за Дональдом Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия в бытность президентом. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T18:05+0300
2024-07-01T18:05+0300
2024-07-01T18:05+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 1 июл – ПРАЙМ. Верховный суд США отказался признать за Дональдом Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия в бытность президентом. В постановлении сказано, что президент не может быть привлечён к ответственности за действия, совершённые им в официальном качестве. Однако часть того, в чём его обвиняют, может не подпадать под это определение."Другие обвинения, в том числе относящиеся к взаимодействию Трампа с вице-президентом, должностными лицами штатов и отдельными частными сторонами, а также его высказывания на публике, представляют собой более сложный вопрос", - говорится в постановлении суда. Трамп считает, что его нельзя судить за действия, которые он совершал, занимая пост президента США. Особенно это касается центрального эпизода — штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года, когда они пытались сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах его политического оппонента, демократа Джо Байдена.Ранее госсекретарь Колорадо Джена Гризвольд заявила, что Трамп сможет участвовать в праймериз в штате, если решение о его дисквалификации до даты сертификации кандидатов — 5 января — не подтвердит Верховный суд США.
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сша, дональд трамп, суд
Политика, США, Дональд Трамп, суд
Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет
Верховный суд США отказался признать за Дональдом Трампом абсолютный иммунитет
ВАШИНГТОН, 1 июл – ПРАЙМ. Верховный суд США отказался признать за Дональдом Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования за действия в бытность президентом.
В постановлении сказано, что президент не может быть привлечён к ответственности за действия, совершённые им в официальном качестве. Однако часть того, в чём его обвиняют, может не подпадать под это определение.
"Другие обвинения, в том числе относящиеся к взаимодействию Трампа с вице-президентом, должностными лицами штатов и отдельными частными сторонами, а также его высказывания на публике, представляют собой более сложный вопрос", - говорится в постановлении суда.
Трамп считает, что его нельзя судить за действия, которые он совершал, занимая пост президента США. Особенно это касается центрального эпизода — штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года, когда они пытались сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах его политического оппонента, демократа Джо Байдена.
Стало известно о плане "мести" Трампа в случае переизбрания
Ранее госсекретарь Колорадо Джена Гризвольд заявила, что Трамп сможет участвовать в праймериз в штате, если решение о его дисквалификации до даты сертификации кандидатов — 5 января — не подтвердит Верховный суд США.