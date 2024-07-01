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Стало известно о плане "мести" Трампа в случае переизбрания
Стало известно о плане "мести" Трампа в случае переизбрания - 01.07.2024, ПРАЙМ
Стало известно о плане "мести" Трампа в случае переизбрания
В случае возвращения Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов, он начнет расследования в отношении ряда высокопоставленных чиновников. Об этом... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T12:16+0300
2024-07-01T12:16+0300
2024-07-01T12:16+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В случае возвращения Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов, он начнет расследования в отношении ряда высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает Politico со ссылкой на экс-советника Трампа Стива Бэннона."Это отнюдь не возмездие", — подчеркнул он.Среди потенциальных целей Бэннон назвал бывшего директора ФБР Джеймса Коми, бывшего министра обороны Марка Эспера и других чиновников. Он отметил, что если указанные лица не нарушали закон, то им нечего бояться.Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября 2024 года, и главными соперниками в предвыборной гонке являются Джо Байден и Дональд Трамп. По итогам первого раунда предвыборных дебатов, которые состоялись 28 июня, многие эксперты отметили несостоятельность Байдена и констатировали уверенную победу Трампа.
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сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
Стало известно о плане "мести" Трампа в случае переизбрания
Бэннон: Трамп начнет расследование против ряда чиновников в случае переизбрания
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ.
В случае возвращения Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов, он начнет расследования в отношении ряда высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает
Politico со ссылкой на экс-советника Трампа Стива Бэннона.
"Это отнюдь не возмездие", — подчеркнул он.
Среди потенциальных целей Бэннон назвал бывшего директора ФБР Джеймса Коми, бывшего министра обороны Марка Эспера и других чиновников. Он отметил, что если указанные лица не нарушали закон, то им нечего бояться.
Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября 2024 года, и главными соперниками в предвыборной гонке являются Джо Байден и Дональд Трамп. По итогам первого раунда предвыборных дебатов, которые состоялись 28 июня, многие эксперты отметили несостоятельность Байдена и констатировали уверенную победу Трампа.
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