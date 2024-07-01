Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно о плане "мести" Трампа в случае переизбрания - 01.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240701/trump-849628410.html
Стало известно о плане "мести" Трампа в случае переизбрания
Стало известно о плане "мести" Трампа в случае переизбрания - 01.07.2024, ПРАЙМ
Стало известно о плане "мести" Трампа в случае переизбрания
В случае возвращения Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов, он начнет расследования в отношении ряда высокопоставленных чиновников. Об этом... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T12:16+0300
2024-07-01T12:16+0300
политика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/34/842463497_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_76edcb28bd997af4ca1ffd06bbec92b5.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В случае возвращения Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов, он начнет расследования в отношении ряда высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает Politico со ссылкой на экс-советника Трампа Стива Бэннона."Это отнюдь не возмездие", — подчеркнул он.Среди потенциальных целей Бэннон назвал бывшего директора ФБР Джеймса Коми, бывшего министра обороны Марка Эспера и других чиновников. Он отметил, что если указанные лица не нарушали закон, то им нечего бояться.Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября 2024 года, и главными соперниками в предвыборной гонке являются Джо Байден и Дональд Трамп. По итогам первого раунда предвыборных дебатов, которые состоялись 28 июня, многие эксперты отметили несостоятельность Байдена и констатировали уверенную победу Трампа.
https://1prime.ru/20240701/bayden-849618991.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/34/842463497_289:0:2600:1733_1920x0_80_0_0_19b3e7ccd1217a8ed1d553ce68542bdf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
12:16 01.07.2024
 
Стало известно о плане "мести" Трампа в случае переизбрания

Бэннон: Трамп начнет расследование против ряда чиновников в случае переизбрания

© Фото : Public domain/Official White House Photo by Shealah CraigheadДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© Фото : Public domain/Official White House Photo by Shealah Craighead
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В случае возвращения Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов, он начнет расследования в отношении ряда высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает Politico со ссылкой на экс-советника Трампа Стива Бэннона.
"Это отнюдь не возмездие", — подчеркнул он.
Среди потенциальных целей Бэннон назвал бывшего директора ФБР Джеймса Коми, бывшего министра обороны Марка Эспера и других чиновников. Он отметил, что если указанные лица не нарушали закон, то им нечего бояться.
Выборы президента Соединенных Штатов состоятся 5 ноября 2024 года, и главными соперниками в предвыборной гонке являются Джо Байден и Дональд Трамп. По итогам первого раунда предвыборных дебатов, которые состоялись 28 июня, многие эксперты отметили несостоятельность Байдена и констатировали уверенную победу Трампа.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
Уволить: семья Байдена нашла виновного его в провале на дебатах с Трампом
06:39
 
ПолитикаСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала