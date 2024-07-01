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В России ввели лимит балансовой открытой валютной позиции для банков

В России ввели лимит балансовой открытой валютной позиции для банков - 01.07.2024, ПРАЙМ

В России ввели лимит балансовой открытой валютной позиции для банков

Центральный банк РФ вводит с 1 июля для банков новые ограничения - лимит балансовой открытой валютной позиции (ОВП) – без учета "внебалансовых инструментов",... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T05:20+0300

2024-07-01T05:20+0300

2024-07-01T05:20+0300

россия

открытые валютные позиции

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Центральный банк РФ вводит с 1 июля для банков новые ограничения - лимит балансовой открытой валютной позиции (ОВП) – без учета "внебалансовых инструментов", поскольку из-за санкций возможности банков для валютного хеджирования (минимизации рисков) сокращаются, пояснили РИА Новости в ЦБ. У банков на балансе существуют, например, валютные депозиты, текущие счета (пассивы) и кредиты (активы) в иностранной валюте – все это балансовые инструменты, по которым банк подвержен риску потерь в результате изменений валютных курсов, отмечает ЦБ. Чтобы захеджировать этот риск, банки могут заключать, например, сделки с производными финансовыми инструментами (ПФИ) на иностранную валюту – это так называемые "внебалансовые инструменты", отмечает регулятор. Смысл хеджа в том, чтобы убыток по балансу компенсировался прибылью от ПФИ. Например, банк с активами на 100 долларов и пассивами на 20 долларов, имеет "длинную" ОВП на 80 долларов и для хеджирования может заключить расчетный форвард по продаже 80 долларов. В итоге чистая валютная позиция – ноль (банк риск захеджировал). "Но если банк не сможет перезаключить форвард на новый срок, то у него будет ОВП на балансе в +80 долларов. В результате санкционных действий объем доступных ПФИ на рынке может сокращаться, а их стоимость возрастать. Все это приводит к тому, что валютный риск у банка окажется ничем не закрыт. Поэтому мы вводим лимиты балансовой ОВП для того, чтобы банки лучше балансировали активы и пассивы в инвалюте и при этом девалютизировали свои балансы. Мы ограничиваем такие открытые валютные позиции в разных валютах, соотнося их с величиной базового капитала", - пояснили в ЦБ. Лимиты балансовой ОВП ограничивают разрыв между балансовыми валютными активами и обязательствами (пассивами), то есть без учета ПФИ и других аналогичных сделок, относительно базового капитала кредитной организации (не более 50%). Все действующие до этого момента лимиты строились на совокупной величине ОВП по балансу и "внебалансу", и они также сохраняют свое действие, поясняет регулятор. Срок внедрения был перенесен с 1 апреля на 1 июля, чтобы дать время банкам на адаптацию к соблюдению новых лимитов, заключает ЦБ.

https://1prime.ru/20240628/tsb-849587478.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, открытые валютные позиции