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В России зафиксировали рост цен с превышением многолетних значений
В России зафиксировали рост цен с превышением многолетних значений - 01.07.2024, ПРАЙМ
В России зафиксировали рост цен с превышением многолетних значений
Рост цен в России продолжает ускоряться, превышая среднее долгосрочное значение, сообщает "Ъ" со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T11:14+0300
2024-07-01T11:14+0300
2024-07-01T11:14+0300
экономика
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рост
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Рост цен в России продолжает ускоряться, превышая среднее долгосрочное значение, сообщает "Ъ" со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).Отмечается, что рост инфляции в России в июне зафиксируется на уровне 0,73%, что в 2,5 раза выше долгосрочного показателя. Годовая инфляция составит 8,75%, превышая прогнозы Банка России и других ведомств.Кроме того, авторы материала ЦМАКП раскритиковали жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, приводя аргументы о специфике рынков, которая приводит к интенсивному росту цен в некоторых зонах.Кроме того, в докладе заметили, что достижение годовой цели Центробанка по инфляции в четыре процента почти невозможно. Особое внимание экономисты обратили на удешевление ряда технически сложных товаров, среди которых пылесосы, телевизоры и смартфоны. Так, удешевление не соответствует ожиданиям роста цен в условиях повышенного спроса.
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россия, цены, рост
Экономика, РОССИЯ, цены, рост
В России зафиксировали рост цен с превышением многолетних значений
ЦМАКП зафиксировал ускорение роста цен в июне с превышением многолетних значений
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ.
Рост цен в России продолжает ускоряться, превышая среднее долгосрочное значение, сообщает
"Ъ" со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Отмечается, что рост инфляции в России в июне зафиксируется на уровне 0,73%, что в 2,5 раза выше долгосрочного показателя. Годовая инфляция составит 8,75%, превышая прогнозы Банка России и других ведомств.
Кроме того, авторы материала ЦМАКП раскритиковали жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, приводя аргументы о специфике рынков, которая приводит к интенсивному росту цен в некоторых зонах.
Кроме того, в докладе заметили, что достижение годовой цели Центробанка по инфляции в четыре процента почти невозможно. Особое внимание экономисты обратили на удешевление ряда технически сложных товаров, среди которых пылесосы, телевизоры и смартфоны. Так, удешевление не соответствует ожиданиям роста цен в условиях повышенного спроса.
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