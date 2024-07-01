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В России зафиксировали рост цен с превышением многолетних значений

В России зафиксировали рост цен с превышением многолетних значений - 01.07.2024, ПРАЙМ

В России зафиксировали рост цен с превышением многолетних значений

Рост цен в России продолжает ускоряться, превышая среднее долгосрочное значение, сообщает "Ъ" со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T11:14+0300

2024-07-01T11:14+0300

2024-07-01T11:14+0300

экономика

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рост

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Рост цен в России продолжает ускоряться, превышая среднее долгосрочное значение, сообщает "Ъ" со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).Отмечается, что рост инфляции в России в июне зафиксируется на уровне 0,73%, что в 2,5 раза выше долгосрочного показателя. Годовая инфляция составит 8,75%, превышая прогнозы Банка России и других ведомств.Кроме того, авторы материала ЦМАКП раскритиковали жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, приводя аргументы о специфике рынков, которая приводит к интенсивному росту цен в некоторых зонах.Кроме того, в докладе заметили, что достижение годовой цели Центробанка по инфляции в четыре процента почти невозможно. Особое внимание экономисты обратили на удешевление ряда технически сложных товаров, среди которых пылесосы, телевизоры и смартфоны. Так, удешевление не соответствует ожиданиям роста цен в условиях повышенного спроса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, цены, рост