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Медь дешевеет на фоне роста запасов

Медь дешевеет на фоне роста запасов - 01.07.2024, ПРАЙМ

Медь дешевеет на фоне роста запасов

Цены на медь на LME в понедельник снизились на фоне роста запасов, однако спрос на физическом рынке в Китае растет и, вероятно, продолжит усиливаться, если цены | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T11:45+0300

2024-07-01T11:45+0300

2024-07-01T11:45+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Цены на медь на LME в понедельник снизились на фоне роста запасов, однако спрос на физическом рынке в Китае растет и, вероятно, продолжит усиливаться, если цены останутся относительно стабильными.К 04.36 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME подешевели на 0,7%, до 9534,50 доллара за тонну, в то время как наиболее активно торгуемые августовские контракты на медь на SHFE выросли на 0,1%, до 78 200 юаней (10 759,94 доллара) за тонну.Запасы меди на складах, утвержденных LME, выросли до 180 125 тонн 27 июня с примерно 104 000 тонн в середине мая.Однако по мере снижения цен спрос на медь на физическом рынке повышался."У большинства производителей полуфабрикатов есть годовой план, поэтому при падении цен им необходимо увеличивать общий объем закупок в 3-м квартале", - сказал аналитик CRU по меди Хэ Тяньюй.Цена меди на LME достигла рекордного максимума выше 11 100 в мае, но с тех пор упала на 14%. Только в июне контракт просел на 4,4%, что стало самым крупным месячным падением с августа 2023 года.Потребление меди производителями катанки во 2-м квартале падало двузначными темпами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает Хэ Тяньюй.По его словам, большинство производителей катанки подписывают контракты на основе предыдущих месячных или недельных цен, поэтому спрос с их стороны улучшится, если цены останутся относительно стабильными.Дисконт за медь в порту Яншань 28 июня снизился до 7 долларов за тонну с 20 долларов в мае, сигнализируя о повышении спроса на импорт меди в Китай.Однако цены, скорее всего, останутся под давлением в 3-м квартале, так как китайские медеплавильные заводы, вероятно, увеличат предложение после завершения традиционного сезона технического обслуживания, сказал Хэ из CRU.Спрос со стороны сегмента медных труб также будет сезонно слабым в 3-м квартале, добавил аналитик.Цинк на LME подешевел на 0,5%, до 2922 долларов за тонну, свинец – на 0,5%, до 2213 долларов за тонну, в то время как олово выросло в цене на 0,8%, до 33 010 долларов, алюминий опустился на 0,3%, до 2518 долларов, а никель подорожал на 0,2%, до 17 320 долларов.Цинк на SHFE понизился в цене на 0,1%, до 24 385 юаней за тонну, алюминий вырос на 0,2%, до 20 290 юаней, никель подорожал на 1,1%, до 136 870 юаней, свинец – на 1,7%, до 19 680 юаней, олово – на 1,7%, до 275 210 юаней.

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рынки, цветные металлы