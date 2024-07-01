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Медь дешевеет на фоне роста запасов
Медь дешевеет на фоне роста запасов - 01.07.2024, ПРАЙМ
Медь дешевеет на фоне роста запасов
Цены на медь на LME в понедельник снизились на фоне роста запасов, однако спрос на физическом рынке в Китае растет и, вероятно, продолжит усиливаться, если цены | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T11:45+0300
2024-07-01T11:45+0300
2024-07-01T11:45+0300
рынки
цветные металлы
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Цены на медь на LME в понедельник снизились на фоне роста запасов, однако спрос на физическом рынке в Китае растет и, вероятно, продолжит усиливаться, если цены останутся относительно стабильными.К 04.36 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME подешевели на 0,7%, до 9534,50 доллара за тонну, в то время как наиболее активно торгуемые августовские контракты на медь на SHFE выросли на 0,1%, до 78 200 юаней (10 759,94 доллара) за тонну.Запасы меди на складах, утвержденных LME, выросли до 180 125 тонн 27 июня с примерно 104 000 тонн в середине мая.Однако по мере снижения цен спрос на медь на физическом рынке повышался."У большинства производителей полуфабрикатов есть годовой план, поэтому при падении цен им необходимо увеличивать общий объем закупок в 3-м квартале", - сказал аналитик CRU по меди Хэ Тяньюй.Цена меди на LME достигла рекордного максимума выше 11 100 в мае, но с тех пор упала на 14%. Только в июне контракт просел на 4,4%, что стало самым крупным месячным падением с августа 2023 года.Потребление меди производителями катанки во 2-м квартале падало двузначными темпами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает Хэ Тяньюй.По его словам, большинство производителей катанки подписывают контракты на основе предыдущих месячных или недельных цен, поэтому спрос с их стороны улучшится, если цены останутся относительно стабильными.Дисконт за медь в порту Яншань 28 июня снизился до 7 долларов за тонну с 20 долларов в мае, сигнализируя о повышении спроса на импорт меди в Китай.Однако цены, скорее всего, останутся под давлением в 3-м квартале, так как китайские медеплавильные заводы, вероятно, увеличат предложение после завершения традиционного сезона технического обслуживания, сказал Хэ из CRU.Спрос со стороны сегмента медных труб также будет сезонно слабым в 3-м квартале, добавил аналитик.Цинк на LME подешевел на 0,5%, до 2922 долларов за тонну, свинец – на 0,5%, до 2213 долларов за тонну, в то время как олово выросло в цене на 0,8%, до 33 010 долларов, алюминий опустился на 0,3%, до 2518 долларов, а никель подорожал на 0,2%, до 17 320 долларов.Цинк на SHFE понизился в цене на 0,1%, до 24 385 юаней за тонну, алюминий вырос на 0,2%, до 20 290 юаней, никель подорожал на 1,1%, до 136 870 юаней, свинец – на 1,7%, до 19 680 юаней, олово – на 1,7%, до 275 210 юаней.
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рынки, цветные металлы
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Цены на медь на LME в понедельник снизились на фоне роста запасов, однако спрос на физическом рынке в Китае растет и, вероятно, продолжит усиливаться, если цены останутся относительно стабильными.
К 04.36 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME подешевели на 0,7%, до 9534,50 доллара за тонну, в то время как наиболее активно торгуемые августовские контракты на медь на SHFE выросли на 0,1%, до 78 200 юаней (10 759,94 доллара) за тонну.
Запасы меди на складах, утвержденных LME, выросли до 180 125 тонн 27 июня с примерно 104 000 тонн в середине мая.
Однако по мере снижения цен спрос на медь на физическом рынке повышался.
"У большинства производителей полуфабрикатов есть годовой план, поэтому при падении цен им необходимо увеличивать общий объем закупок в 3-м квартале", - сказал аналитик CRU по меди Хэ Тяньюй.
Цена меди на LME достигла рекордного максимума выше 11 100 в мае, но с тех пор упала на 14%. Только в июне контракт просел на 4,4%, что стало самым крупным месячным падением с августа 2023 года.
Потребление меди производителями катанки во 2-м квартале падало двузначными темпами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает Хэ Тяньюй.
По его словам, большинство производителей катанки подписывают контракты на основе предыдущих месячных или недельных цен, поэтому спрос с их стороны улучшится, если цены останутся относительно стабильными.
Дисконт за медь в порту Яншань 28 июня снизился до 7 долларов за тонну с 20 долларов в мае, сигнализируя о повышении спроса на импорт меди в Китай.
Однако цены, скорее всего, останутся под давлением в 3-м квартале, так как китайские медеплавильные заводы, вероятно, увеличат предложение после завершения традиционного сезона технического обслуживания, сказал Хэ из CRU.
Спрос со стороны сегмента медных труб также будет сезонно слабым в 3-м квартале, добавил аналитик.
Цинк на LME подешевел на 0,5%, до 2922 долларов за тонну, свинец – на 0,5%, до 2213 долларов за тонну, в то время как олово выросло в цене на 0,8%, до 33 010 долларов, алюминий опустился на 0,3%, до 2518 долларов, а никель подорожал на 0,2%, до 17 320 долларов.
Цинк на SHFE понизился в цене на 0,1%, до 24 385 юаней за тонну, алюминий вырос на 0,2%, до 20 290 юаней, никель подорожал на 1,1%, до 136 870 юаней, свинец – на 1,7%, до 19 680 юаней, олово – на 1,7%, до 275 210 юаней.