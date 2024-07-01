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Цены на медь получили поддержку за счет снижения доллара США

Цены на медь получили поддержку за счет снижения доллара США - 01.07.2024, ПРАЙМ

Цены на медь получили поддержку за счет снижения доллара США

Цены на медь в понедельник повысились благодаря поддержке просевшего доллара США и за счет улучшения данных по производственному сектору Китая, лидера по... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T17:27+0300

2024-07-01T17:27+0300

2024-07-01T17:27+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Цены на медь в понедельник повысились благодаря поддержке просевшего доллара США и за счет улучшения данных по производственному сектору Китая, лидера по потреблению металла. Однако опасения насчет спроса в этой стране, вызванные повышением запасов, ограничили рост цен.Как отмечают трейдеры, снижение американской валюты спровоцировало покупки меди со стороны фондов. При снижении доллара металлы, цены на которые устанавливаются в этой валюте, дешевеют для держателей других валют, и это может приводить к росту спроса.Ориентирные фьючерсы на медь в ходе официальных торгов на LME подорожали на 0,6% до 9660 долларов за тонну. Цены на медь, применяемую в электроэнергетике и строительстве, упали на 10% с достижения исторического максимума на уровне 11 100 долларов в мае."Фонды помогают меди держаться на плаву, но для восстановления к недавним пикам нужно устойчивое улучшение фундаментальных факторов", – заметил один из трейдеров.Согласно частному опросу, производственная активность среди меньших по размерам производителей Китая росла самыми быстрыми темпами с 2021 года за счет зарубежных заказов. Но сильно порадоваться рынку не удалось: более общий опрос указал на слабый внутренний спрос и спад в промышленности.Запасы меди на складах, утвержденных LME, на 27 июня выросли в сравнении с 16 мая почти на 75% до 180 050 тонн и достигли максимума с декабря.Запасы на складах, зарегистрированных на SHFE, составляют 90 700 тонн против примерно 9000 тонн в январе."Мы по-прежнему ожидаем негативное влияние на цены…на фоне продолжающегося спада в Китае, особенно в таких традиционных секторах конечного спроса, как строительство. Мы предполагаем, что на складах LME продолжат накапливаться запасы, – заметил аналитик BNP Paribas Дэвид Уилсон. – Мы по-прежнему ожидаем тенденцию к снижению цен на никель во второй половине 2024 года и достижение 16 750 долларов за тонну на конец года на увеличении переизбытка поставок и продолжении роста запасов".Запасы никеля на складах LME составляют 95 436 тонн, увеличившись с начала ноября более чем в два раза.Никель подорожал на 0,7% до 17 415 долларов.Алюминий подорожал на 0,3% до 2532 долларов, цинк вырос в цене на 1,2% до 2973,5 доллара, свинец стабилизировался на уровне 2224 долларов, олово выросло на 0,8% до 33 300 долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, цветные металлы