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В Турции рассказали о ситуации с банковскими счетами для россиян
В Турции рассказали о ситуации с банковскими счетами для россиян - 01.07.2024, ПРАЙМ
В Турции рассказали о ситуации с банковскими счетами для россиян
Нынешняя ситуация с открытием банковских счетов гражданам России в Турции нормальная, какого-либо форс-мажора нет, заявил РИА Новости представитель... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T06:15+0300
2024-07-01T06:15+0300
2024-07-01T06:15+0300
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АНКАРА, 1 июл – ПРАЙМ. Нынешняя ситуация с открытием банковских счетов гражданам России в Турции нормальная, какого-либо форс-мажора нет, заявил РИА Новости представитель государственного банка Ziraat в Анкаре. Счета гражданам России в частных банках Турции открываются при усиленном контроле головных офисов, в ряде случаев имеются ограничения, сам процесс занимает минимум три дня, заявил ранее РИА Новости источник в одном из частных банков страны. По его словам, одним из главных условий для открытия банковского счёта гражданам РФ является наличие неснимаемого депозита минимум в 10 тысяч долларов США. Ранее в соцсетях были опубликованы сообщения, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции, а также, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов. "Ситуация сейчас нормальная. Получаем обращения (для открытия банковского счёта) от граждан России, они не носят массового характера. Какой-либо форс-мажорной ситуации, неприятной тенденции на данный момент нет. Всё идёт нормально", - сообщил собеседник агентства. По его словам, условия для открытия банковского счёта не изменились. "Это наличие документа о разрешении на работу/учёбу, вид на жительство и в ряде случаев депозит. Проверки обращений осуществляет головной офис, после получения согласия мы открываем счёт", - уточнил он.
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РОССИЯ, ТУРЦИЯ, банковские вклады
В Турции рассказали о ситуации с банковскими счетами для россиян
Госбанк Ziraat: форс-мажора вокруг открытия счетов гражданам РФ в Турции нет
АНКАРА, 1 июл – ПРАЙМ. Нынешняя ситуация с открытием банковских счетов гражданам России в Турции нормальная, какого-либо форс-мажора нет, заявил РИА Новости представитель государственного банка Ziraat в Анкаре.
Счета гражданам России в частных банках Турции открываются при усиленном контроле головных офисов, в ряде случаев имеются ограничения, сам процесс занимает минимум три дня, заявил ранее РИА Новости источник в одном из частных банков страны. По его словам, одним из главных условий для открытия банковского счёта гражданам РФ является наличие неснимаемого депозита минимум в 10 тысяч долларов США. Ранее в соцсетях были опубликованы сообщения, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции, а также, по данным ряда пользователей, были случаи закрытия уже имевшихся счетов.
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"Ситуация сейчас нормальная. Получаем обращения (для открытия банковского счёта) от граждан России, они не носят массового характера. Какой-либо форс-мажорной ситуации, неприятной тенденции на данный момент нет. Всё идёт нормально", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, условия для открытия банковского счёта не изменились.
"Это наличие документа о разрешении на работу/учёбу, вид на жительство и в ряде случаев депозит. Проверки обращений осуществляет головной офис, после получения согласия мы открываем счёт", - уточнил он.