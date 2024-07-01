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Раскрыта динамика продаж энергоугля на срочном рынке России

Раскрыта динамика продаж энергоугля на срочном рынке России - 01.07.2024, ПРАЙМ

Раскрыта динамика продаж энергоугля на срочном рынке России

Объем торгов энергетическим углем на срочном рынке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) с февраля прошлого года превысил 700 тысяч | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T10:47+0300

2024-07-01T10:47+0300

2024-07-01T10:48+0300

россия

уголь

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Объем торгов энергетическим углем на срочном рынке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) с февраля прошлого года превысил 700 тысяч тонн, следует из материалов торговой площадки. "Торги энергетическим углем были запущены на СПбМТСБ в феврале 2023 года по новой модели... С момента запуска рынка суммарный объем торгов углем на бирже превысил 700 тысяч тонн", - говорится в сообщении. В том числе за январь-май показатель достиг 468,9 тысячи тонн. "Запуск биржевого рынка угля потребовал от нас создания абсолютно новой уникальной модели биржевых торгов с пересчетом цены по фактическому качеству поставленного товара. Данная модель обеспечила бирже конкурентные преимущества и сделала рынок угля одним из самых динамично развивающихся", - приводятся слова начальника управления отраслевого продвижения бизнеса СПбМТСБ Александра Гудкова. Уточняется, что развитие биржевой торговли углем предусмотрено Национальным планом развития конкуренции на 2021-2025 годы. А в ноябре 2022 года был зарегистрирован совместный приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго России об установлении минимального норматива продаж энергетического угля марок "Д" и "ДГ" на биржевых торгах. Также на бирже реализуется уголь марок, которые не вошли в приказ и для которых не установлены минимальные объемы биржевых продаж, что подтверждает востребованность биржевых инструментов на угольном рынке, заключает торговая площадка.

https://1prime.ru/20240624/ugol-849428544.html

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россия, уголь