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Минфин Украины оценил объем внешней финансовой помощи

Минфин Украины оценил объем внешней финансовой помощи - 01.07.2024, ПРАЙМ

Минфин Украины оценил объем внешней финансовой помощи

Почти 14 миллиардов долларов внешней помощи поступило в бюджет Украины в первом полугодии этого года, сообщили в министерстве финансов страны. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T12:52+0300

2024-07-01T12:52+0300

2024-07-01T13:03+0300

экономика

украина

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бюджет

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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Почти 14 миллиардов долларов внешней помощи поступило в бюджет Украины в первом полугодии этого года, сообщили в министерстве финансов страны. "Финансирование госбюджета Украины за первое полугодие 2024 года составляет 20,2 миллиарда долларов США. Внешнее финансирование - 13,8 миллиарда долларов США. Европейский Союз, Япония, Канада, МВФ — крупнейшие доноры бюджетной помощи за этот период", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минфина. По информации ведомства, от облигаций внутреннего госзайма в бюджет за полгода поступило 6,4 миллиарда долларов. В министерстве отметили, что в июле объем внешнего финансирования увеличился за счет транша от ЕС в размере 1,9 миллиарда евро. "Всего с… ( февраля 2022 года – ред.) международная помощь достигает 87,4 миллиарда долларов США, привлеченные средства от выпуска облигаций внутреннего госзайма - более 29 миллиардов долларов", - добавили в министерстве финансов. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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украина, минфин, бюджет