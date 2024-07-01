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Небензя усомнился в идее Трампа за сутки решить конфликт на Украине
Небензя усомнился в идее Трампа за сутки решить конфликт на Украине - 01.07.2024, ПРАЙМ
Небензя усомнился в идее Трампа за сутки решить конфликт на Украине
Конфликт на Украине, вопреки заявлениям экс-президента США Дональда Трампа, невозможно уладить лишь за сутки, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T21:50+0300
2024-07-01T21:50+0300
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ООН, 1 июл – ПРАЙМ. Конфликт на Украине, вопреки заявлениям экс-президента США Дональда Трампа, невозможно уладить лишь за сутки, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Украинский кризис не может быть разрешен за один день", – сказал Небензя в ходе пресс-конференции.Ранее бывший глава Белого дома неоднократно говорил, что сможет разрешить украинский конфликт за 24 часа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти слова, сообщал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.В свою очередь российский президент Владимир Путин в 2023 году позитивно оценил готовность Трампа "за несколько дней решить острые проблемы, в том числе и украинский кризис".Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Главными соперниками являются действующий глава Белого дома, демократ Джо Байден, и бывший президент страны, республиканец Трамп.
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оон, сша, дональд трамп, украина, василий небензя
Политика, ООН, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Василий Небензя
Небензя усомнился в идее Трампа за сутки решить конфликт на Украине
Небензя: конфликт на Украине не решить за сутки, как предлагает Трамп
ООН, 1 июл – ПРАЙМ. Конфликт на Украине, вопреки заявлениям экс-президента США Дональда Трампа, невозможно уладить лишь за сутки, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Украинский кризис не может быть разрешен за один день", – сказал Небензя в ходе пресс-конференции.
Ранее бывший глава Белого дома неоднократно говорил, что сможет разрешить украинский конфликт за 24 часа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти слова, сообщал, что проблема слишком сложна для такого простого решения.
В свою очередь российский президент Владимир Путин в 2023 году позитивно оценил готовность Трампа "за несколько дней решить острые проблемы, в том числе и украинский кризис".
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Главными соперниками являются действующий глава Белого дома, демократ Джо Байден, и бывший президент страны, республиканец Трамп.
Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет