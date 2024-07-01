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Орбан предсказал окончание конфликта на Украине с приходом Трампа
Орбан предсказал окончание конфликта на Украине с приходом Трампа - 01.07.2024, ПРАЙМ
Орбан предсказал окончание конфликта на Украине с приходом Трампа
В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США будет прекращен огонь на Украине, и рано или поздно начнутся переговоры России и США. Европе... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T23:46+0300
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БУДАПЕШТ, 1 июл — ПРАЙМ. В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США будет прекращен огонь на Украине, и рано или поздно начнутся переговоры России и США. Европе нужно задуматься, кто и как будет представлять ее интересы в таком случае, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Если он (Трамп — прим. ред.) победит, то как минимум будет прекращение огня, приведет ли это к прочному миру – это музыка будущего. И именно поэтому Европе необходимо быстро подготовиться к ситуации, что рано или поздно американцы и русские начнут переговоры друг с другом", — сказал Орбан в интервью телеканалу М1. По его словам, Европа должна задаться вопросами, "где ее место в этом распределении", "кто представляет ее интересы и в чем они состоят". "Венгрия не может на это ответить, потому что наш метод работы в качестве председателя совета (ЕС - ред.) заключается не в том, что мы руководим Европой или принимаем решения вместо Германии, Франции и Италии. Что мы можем сделать - и это задача нынешнего председателя — так это положить на стол предложения. Так что мы не решаем, а помогаем решению двадцати семи премьер-министров", — отметил Орбан. После встречи с Трампом в его имении в марте Орбан сообщил, что тот обещал не давать деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится. Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы возвращения Дональда Трампа к власти в США, выразив надежду, что Трамп сможет установить мир в Восточной Европе. Также Орбан подчёркивал, что мир на Украине может быть достигнут только через переговоры между Россией и США. Он считает, что Европа упустила свой шанс выступить в роли посредника, поскольку не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений.
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Политика, ВЕНГРИЯ, ЕС, США, Дональд Трамп, УКРАИНА
Орбан предсказал окончание конфликта на Украине с приходом Трампа
Орбан: с приходом Трампа будет прекращение огня на Украине и переговоры
БУДАПЕШТ, 1 июл — ПРАЙМ. В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США будет прекращен огонь на Украине, и рано или поздно начнутся переговоры России и США. Европе нужно задуматься, кто и как будет представлять ее интересы в таком случае, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Если он (Трамп — прим. ред.) победит, то как минимум будет прекращение огня, приведет ли это к прочному миру – это музыка будущего. И именно поэтому Европе необходимо быстро подготовиться к ситуации, что рано или поздно американцы и русские начнут переговоры друг с другом", — сказал Орбан в интервью телеканалу М1.
По его словам, Европа должна задаться вопросами, "где ее место в этом распределении", "кто представляет ее интересы и в чем они состоят".
"Венгрия не может на это ответить, потому что наш метод работы в качестве председателя совета (ЕС - ред.) заключается не в том, что мы руководим Европой или принимаем решения вместо Германии, Франции и Италии. Что мы можем сделать - и это задача нынешнего председателя — так это положить на стол предложения. Так что мы не решаем, а помогаем решению двадцати семи премьер-министров", — отметил Орбан.
Орбан назвал причину спада экономики ЕС
После встречи с Трампом в его имении в марте Орбан сообщил, что тот обещал не давать деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы возвращения Дональда Трампа к власти в США, выразив надежду, что Трамп сможет установить мир в Восточной Европе.
Также Орбан подчёркивал, что мир на Украине может быть достигнут только через переговоры между Россией и США. Он считает, что Европа упустила свой шанс выступить в роли посредника, поскольку не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений.