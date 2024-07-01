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Евро растет на фоне итогов первого тура парламентских выборов во Франции

Евро растет на фоне итогов первого тура парламентских выборов во Франции - 01.07.2024, ПРАЙМ

Евро растет на фоне итогов первого тура парламентских выборов во Франции

Евро вырос в понедельник после того, как крайне правая партия добилась не столь убедительной и исторической победы в первом туре парламентских выборов во... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T16:34+0300

2024-07-01T16:34+0300

2024-07-01T16:34+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Евро вырос в понедельник после того, как крайне правая партия добилась не столь убедительной и исторической победы в первом туре парламентских выборов во Франции, как многие ожидали. Теперь результаты выборов будут зависеть от межпартийных соглашений в преддверии второго тура на следующих выходных.Японская иена между тем торговалась вблизи 38-летнего минимума после выхода данных, показавших, что экономика Японии сократилась в 1-м квартале более значительно, чем первоначально сообщалось. Трейдеры пребывают настороже относительно признаков интервенции с целью поддержки иены.Крайне правая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен набрала наибольшее количество голосов в первом туре парламентских выборов во Франции в воскресенье, хотя аналитики отмечают, что это меньшая доля голосов, нежели предрекали некоторые опросы. Результаты первого тура вызвали ралли на рынках акций и облигаций.На момент написания статьи пара евро/доллар выросла на 0,3%, до 1,0748, после роста ранее более чем на 0,5%, до двухнедельного максимума. Пара потеряла примерно 1,3% с момента триумфа французских крайне правых на выборах в Европейский парламент в начале июня, вынудившего президента Эммануэля Макрона объявить проведение досрочных выборов."Они ("Национальное объединение") показали чуть худшие результаты, чем ожидалось", - говорит Кэрол Конг, валютный стратег-аналитик Commonwealth Bank of Australia."Это может ослабить страх относительно более экспансионистской и неустойчивой налогово-бюджетной политики, если крайне правая партия покажет себя немного хуже", - добавляет она.Инвесторы обеспокоены тем, что "Национальное объединение" может прийти к власти путем сотрудничества с Макроном и начать продвигать повестку высоких расходов и евроскептицизма."Результаты первого тура не дают особой неопределенности относительно состава парламента, и назначенный на следующие выходные второй тур станет большим фактором риском", - говорит Франческо Песоле, валютный стратег-аналитик ING.Песоле также говорит, что укреплению евро способствует и тот факт, что левая коалиция, также желающая повысить расходы госсектора, не получила больше голосов, чем ожидалось.Индекс доллара на момент написания статьи вырос на 0,1%, до 105,65.Пара британский фунт/доллар выросла на 0,2%, до 1,2672. Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,1%, до 0,6674.Иена ослабла на 0,1% против в целом ослабшего доллара, до 161,09 за доллар. С начала года она упала более чем на 12%.Опубликованные данные, показавшие более слабый, чем ожидалось, экономический рост, усилили неопределенность касательно следующего шага Банка Японии в отношении процентных ставок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, евро