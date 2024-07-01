https://1prime.ru/20240701/volodin-849619892.html
Володин объяснил провалы Байдена на дебатах и партии Макрона на выборах
Володин объяснил провалы Байдена на дебатах и партии Макрона на выборах - 01.07.2024, ПРАЙМ
Володин объяснил провалы Байдена на дебатах и партии Макрона на выборах
Европейцы и американцы не одобряют политику действующих лидеров государств, так как голосуют против них, поделился своим мнением спикер Государственной Думы... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T07:48+0300
2024-07-01T07:48+0300
2024-07-01T07:48+0300
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вячеслав володин
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Европейцы и американцы не одобряют политику действующих лидеров государств, так как голосуют против них, поделился своим мнением спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. "Байден, Макрон, Шольц, Сунак всё сделали для того, чтобы разрушить стабильность в мире. Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода", - написал депутат в своем Telegram-канале. Парламентарий также добавил, что глава Белого дома Джо Байден провалился на дебатах с экс-президентов Дональдом Трампом, а французский лидер Эмманюэль Макрон потерял большинство в парламенте. По словам Володина, в окружении Байдена ломают голову, как снять его кандидатуру с выборов, а Макрон хотел показать всему миру насколько популярен и контролирует ситуацию, но в итоге, по словам спикера Госдумы, смеются все, кроме самого президента Франции. Спикер нижней палаты добавил, что подобный исход неслучаен, так как европейцы и американцы делают выбор в пользу проведения национальной политики.
https://1prime.ru/20240627/volodin-849544846.html
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россия, сша, европа, вячеслав володин
РОССИЯ, США, ЕВРОПА, Вячеслав Володин
Володин объяснил провалы Байдена на дебатах и партии Макрона на выборах
Володин: граждане США и стран Европы не согласны с политикой глав государств
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Европейцы и американцы не одобряют политику действующих лидеров государств, так как голосуют против них, поделился своим мнением спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
"Байден, Макрон, Шольц, Сунак всё сделали для того, чтобы разрушить стабильность в мире. Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода", - написал депутат в своем Telegram-канале.
Парламентарий также добавил, что глава Белого дома Джо Байден провалился на дебатах с экс-президентов Дональдом Трампом, а французский лидер Эмманюэль Макрон потерял большинство в парламенте. По словам Володина, в окружении Байдена ломают голову, как снять его кандидатуру с выборов, а Макрон хотел показать всему миру насколько популярен и контролирует ситуацию, но в итоге, по словам спикера Госдумы, смеются все, кроме самого президента Франции.
Спикер нижней палаты добавил, что подобный исход неслучаен, так как европейцы и американцы делают выбор в пользу проведения национальной политики.
Володин заявил, что Бастрыкин шуткой о Госдуме оскорбил народ