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Яндекс начнет обучать студентов без IT-образования работе с ИИ - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Яндекс начнет обучать студентов без IT-образования работе с ИИ
Яндекс начнет обучать студентов без IT-образования работе с ИИ - 01.07.2024, ПРАЙМ
Яндекс начнет обучать студентов без IT-образования работе с ИИ
Яндекс Образование с нового учебного года запустит обучающие программы, которые позволят студентам непрофильных специальностей получить навыки работы с... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T14:43+0300
2024-07-01T14:43+0300
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яндекс
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Яндекс Образование с нового учебного года запустит обучающие программы, которые позволят студентам непрофильных специальностей получить навыки работы с искусственным интеллектом, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."С нового учебного года Яндекс Образование расширяет программы обучения для студентов специальностей, не связанных напрямую с IT. Для этого Яндекс запускает новый формат - интердисциплинарные модули - готовые образовательные решения для существующих программ, и две магистратуры для маркетологов и финансистов", - говорится в сообщении.Уточняется, что благодаря новой программе студенты разных направлений подготовки могут осваивать инструменты аналитики данных и учиться использовать нейросети для решения профессиональных задач в своих областях. "Каждый модуль состоит из онлайн-курса, заданий для конкретной профессиональной сферы и адаптированных датасетов. Подобный формат позволит интегрировать современные практики использования инструментов ИИ и Data Science в бакалаврские программы направлений, не связанных напрямую с IT", - рассказали в Яндекс Образовании.Среди первых вузов-партнёров - НИУ ВШЭ, Финансовый университет и Московский городской педагогический университет. Так, например, студенты-педагоги узнают, как применять инструменты ИИ для учебной аналитики, визуализации данных и автоматизации рутины.Как отметили в компании, в дальнейшем Яндекс Образование вместе с вузами-партнёрами запустит подобные модули и для других специальностей социогуманитарного профиля - социологов, юристов.
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россия, яндекс
РОССИЯ, Яндекс
14:43 01.07.2024
 
Яндекс начнет обучать студентов без IT-образования работе с ИИ

Яндекс начнет обучать студентов без профильного IT-образования работе с ИИ

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Яндекс Образование с нового учебного года запустит обучающие программы, которые позволят студентам непрофильных специальностей получить навыки работы с искусственным интеллектом, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"С нового учебного года Яндекс Образование расширяет программы обучения для студентов специальностей, не связанных напрямую с IT. Для этого Яндекс запускает новый формат - интердисциплинарные модули - готовые образовательные решения для существующих программ, и две магистратуры для маркетологов и финансистов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что благодаря новой программе студенты разных направлений подготовки могут осваивать инструменты аналитики данных и учиться использовать нейросети для решения профессиональных задач в своих областях. "Каждый модуль состоит из онлайн-курса, заданий для конкретной профессиональной сферы и адаптированных датасетов. Подобный формат позволит интегрировать современные практики использования инструментов ИИ и Data Science в бакалаврские программы направлений, не связанных напрямую с IT", - рассказали в Яндекс Образовании.
Среди первых вузов-партнёров - НИУ ВШЭ, Финансовый университет и Московский городской педагогический университет. Так, например, студенты-педагоги узнают, как применять инструменты ИИ для учебной аналитики, визуализации данных и автоматизации рутины.
Как отметили в компании, в дальнейшем Яндекс Образование вместе с вузами-партнёрами запустит подобные модули и для других специальностей социогуманитарного профиля - социологов, юристов.
 
РОССИЯЯндекс
 
 
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