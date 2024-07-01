https://1prime.ru/20240701/yandeks-849633459.html

Яндекс начнет обучать студентов без IT-образования работе с ИИ

Яндекс начнет обучать студентов без IT-образования работе с ИИ - 01.07.2024, ПРАЙМ

Яндекс начнет обучать студентов без IT-образования работе с ИИ

Яндекс Образование с нового учебного года запустит обучающие программы, которые позволят студентам непрофильных специальностей получить навыки работы с... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T14:43+0300

2024-07-01T14:43+0300

2024-07-01T14:43+0300

россия

яндекс

https://cdnn.1prime.ru/img/83808/63/838086377_0:133:2853:1738_1920x0_80_0_0_adb80f34da35ef0813d39db68f6ecb55.jpg

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Яндекс Образование с нового учебного года запустит обучающие программы, которые позволят студентам непрофильных специальностей получить навыки работы с искусственным интеллектом, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."С нового учебного года Яндекс Образование расширяет программы обучения для студентов специальностей, не связанных напрямую с IT. Для этого Яндекс запускает новый формат - интердисциплинарные модули - готовые образовательные решения для существующих программ, и две магистратуры для маркетологов и финансистов", - говорится в сообщении.Уточняется, что благодаря новой программе студенты разных направлений подготовки могут осваивать инструменты аналитики данных и учиться использовать нейросети для решения профессиональных задач в своих областях. "Каждый модуль состоит из онлайн-курса, заданий для конкретной профессиональной сферы и адаптированных датасетов. Подобный формат позволит интегрировать современные практики использования инструментов ИИ и Data Science в бакалаврские программы направлений, не связанных напрямую с IT", - рассказали в Яндекс Образовании.Среди первых вузов-партнёров - НИУ ВШЭ, Финансовый университет и Московский городской педагогический университет. Так, например, студенты-педагоги узнают, как применять инструменты ИИ для учебной аналитики, визуализации данных и автоматизации рутины.Как отметили в компании, в дальнейшем Яндекс Образование вместе с вузами-партнёрами запустит подобные модули и для других специальностей социогуманитарного профиля - социологов, юристов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, яндекс