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Юань рос и перешел к снижению в первый день июля
Юань рос и перешел к снижению в первый день июля - 01.07.2024, ПРАЙМ
Юань рос и перешел к снижению в первый день июля
Курс рубля в начале торгов понедельника растет против юаня после небольшого снижения на старте: курс китайской валюты понижается до 11,71 рубля, следует из... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T10:05+0300
2024-07-01T10:05+0300
2024-07-01T10:11+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника растет против юаня после небольшого снижения на старте: курс китайской валюты понижается до 11,71 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 2 копейки, до 11,71 рубля.Минутами ранее курс юаня максимально поднимался до 11,78 рубля.
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юань, рубль, мосбиржа, курсы валют
юань, рубль, Мосбиржа, Курсы валют
Юань рос и перешел к снижению в первый день июля
Курс юаня на Московской бирже перешел к снижению и опускается до 11,71 рубля
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника растет против юаня после небольшого снижения на старте: курс китайской валюты понижается до 11,71 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 2 копейки, до 11,71 рубля.
Минутами ранее курс юаня максимально поднимался до 11,78 рубля.