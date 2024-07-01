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Юань рос и перешел к снижению в первый день июля

Юань рос и перешел к снижению в первый день июля - 01.07.2024, ПРАЙМ

Юань рос и перешел к снижению в первый день июля

Курс рубля в начале торгов понедельника растет против юаня после небольшого снижения на старте: курс китайской валюты понижается до 11,71 рубля, следует из... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T10:05+0300

2024-07-01T10:05+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника растет против юаня после небольшого снижения на старте: курс китайской валюты понижается до 11,71 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 2 копейки, до 11,71 рубля.Минутами ранее курс юаня максимально поднимался до 11,78 рубля.

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юань, рубль, мосбиржа, курсы валют