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Рубль по итогам торгов понедельника снизился по отношению к юаню - 01.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240701/yuan-849643825.html
Рубль по итогам торгов понедельника снизился по отношению к юаню
Рубль по итогам торгов понедельника снизился по отношению к юаню - 01.07.2024, ПРАЙМ
Рубль по итогам торгов понедельника снизился по отношению к юаню
Рубль в понедельник снизился к юаню: китайская валюта выросла на 14 копеек, следует из данных Московской биржи. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T19:52+0300
2024-07-01T19:52+0300
экономика
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рубль в понедельник снизился к юаню: китайская валюта выросла на 14 копеек, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов понедельника поднялся на 14 копеек, до 11,88 рубля. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.24 мск дорожает на 1,6%, до 86,36 доллара за баррель. РУБЛЬ НАЧИНАЕТ ИЮЛЬ ПАДЕНИЕМ Курс юаня во вторник вырос на 1,2%, китайская валюта в целом двигалась в диапазоне 11,67-11,89 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 107 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Рубль в понедельник начал ожидаемо терять позиции к основным валютам. Биржевой юань приблизился к 12 рублям, доллар (на базе индикаторов срочного рынка) вышел за 87 рублей. Банк России повысил курс доллара на 2 июля до 87,3 рубля, юаня — до 11,8 рубля. Налоговый период остался позади — с рынка ушли дополнительные объемы продаваемой валюты", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "На прошлой неделе рубль укреплялся благодаря подготовке к налоговому периоду. На текущей неделе курс национальной валюты может перейти к ослаблению", — отмечает Максим Федосов из УК "Первая". Эксперт добавляет, что дополнительный вклад в ослабление рубля должно внести уменьшение объема продажи валюты Банком России, осуществляемое для зеркалирования инвестирования средств ФНБ. ПРОГНОЗЫ Федосов считает, что на предстоящей неделе курс юаня будет находиться в коридоре 11,5-12 рубля, курс доллара – в диапазоне 84-88 рублей. "С большой долей вероятности можно говорить о том, что после завершения активного налогового периода в России рублевые пары займутся поиском точки равновесия. Рубль выглядит перекупленным. В то же время все важнейшие фундаментальные опоры для рубля остаются в силе. Это жесткая монетарная политика ЦБ РФ и высокая ключевая ставка. Есть мнение, что на заседании в июле Банк России поднимет ставку дополнительно. Это работает в поддержку рубля", — рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню во вторник будет диапазон 11,8-12,3 рубля. На внебиржевом рынке доллар США может торговаться в интервале 85,5-88 рублей, евро — в коридоре 92-94 рублей, прогнозирует аналитик.
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рынки, юань, доллар, курсы валют
Экономика, Рынки, юань, доллар, Курсы валют
19:52 01.07.2024
 

Рубль по итогам торгов понедельника снизился по отношению к юаню

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рубль в понедельник снизился к юаню: китайская валюта выросла на 14 копеек, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов понедельника поднялся на 14 копеек, до 11,88 рубля.
Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.24 мск дорожает на 1,6%, до 86,36 доллара за баррель.

РУБЛЬ НАЧИНАЕТ ИЮЛЬ ПАДЕНИЕМ

Курс юаня во вторник вырос на 1,2%, китайская валюта в целом двигалась в диапазоне 11,67-11,89 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 107 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи.
"Рубль в понедельник начал ожидаемо терять позиции к основным валютам. Биржевой юань приблизился к 12 рублям, доллар (на базе индикаторов срочного рынка) вышел за 87 рублей. Банк России повысил курс доллара на 2 июля до 87,3 рубля, юаня — до 11,8 рубля. Налоговый период остался позади — с рынка ушли дополнительные объемы продаваемой валюты", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"На прошлой неделе рубль укреплялся благодаря подготовке к налоговому периоду. На текущей неделе курс национальной валюты может перейти к ослаблению", — отмечает Максим Федосов из УК "Первая".
Эксперт добавляет, что дополнительный вклад в ослабление рубля должно внести уменьшение объема продажи валюты Банком России, осуществляемое для зеркалирования инвестирования средств ФНБ.

ПРОГНОЗЫ

Федосов считает, что на предстоящей неделе курс юаня будет находиться в коридоре 11,5-12 рубля, курс доллара – в диапазоне 84-88 рублей.
"С большой долей вероятности можно говорить о том, что после завершения активного налогового периода в России рублевые пары займутся поиском точки равновесия. Рубль выглядит перекупленным. В то же время все важнейшие фундаментальные опоры для рубля остаются в силе. Это жесткая монетарная политика ЦБ РФ и высокая ключевая ставка. Есть мнение, что на заседании в июле Банк России поднимет ставку дополнительно. Это работает в поддержку рубля", — рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню во вторник будет диапазон 11,8-12,3 рубля. На внебиржевом рынке доллар США может торговаться в интервале 85,5-88 рублей, евро — в коридоре 92-94 рублей, прогнозирует аналитик.
 
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