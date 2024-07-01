Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыта динамика доходов россиян - 01.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240701/zarplata-849622584.html
Раскрыта динамика доходов россиян
Раскрыта динамика доходов россиян - 01.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыта динамика доходов россиян
В России оценили среднедушевой доход граждан, о чем пишет издание РБК с опорой на данные Росстата. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T09:49+0300
2024-07-01T09:49+0300
россия
мрот
зарплата
https://cdnn.1prime.ru/img/77799/74/777997439_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_7702ba902c1cce7031067ef6a80f145a.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В России оценили среднедушевой доход граждан, о чем пишет издание РБК с опорой на данные Росстата. Отмечается, что в учтенную сумму включены зарплаты, соцвыплаты, доходы от собственности и самозанятости. Таким образом, зарплата менее процента россиян составляет до семи тысяч рублей, порядка 26 процентов получают от 27 до 45 тысяч рублей и лишь 11,2% зарабатывают больше 100 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда в 2025 году проиндексируют на 15 процентов, и он превысит 22 тысячи рублей. Глава государства Владимир Путин поручил в последующие пять лет повысить его до 35 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20240630/stipendii-849607981.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77799/74/777997439_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2c1fe6ad0f172f948b6deff9e5f85249.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мрот, зарплата
РОССИЯ, МРОТ, зарплата
09:49 01.07.2024
 
Раскрыта динамика доходов россиян

Четверть населения России получает в месяц от 27 до 45 тысяч рублей

© fotolia.com / motorradcbrПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© fotolia.com / motorradcbr
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В России оценили среднедушевой доход граждан, о чем пишет издание РБК с опорой на данные Росстата.
Отмечается, что в учтенную сумму включены зарплаты, соцвыплаты, доходы от собственности и самозанятости.
Таким образом, зарплата менее процента россиян составляет до семи тысяч рублей, порядка 26 процентов получают от 27 до 45 тысяч рублей и лишь 11,2% зарабатывают больше 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда в 2025 году проиндексируют на 15 процентов, и он превысит 22 тысячи рублей. Глава государства Владимир Путин поручил в последующие пять лет повысить его до 35 тысяч рублей.
Преподаватель и студенты во время лекции - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
Минобрнауки обосновало повышение стипендий до МРОТ
Вчера, 09:19
 
РОССИЯМРОТзарплата
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала