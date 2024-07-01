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Раскрыта динамика доходов россиян
Раскрыта динамика доходов россиян - 01.07.2024, ПРАЙМ
Раскрыта динамика доходов россиян
В России оценили среднедушевой доход граждан, о чем пишет издание РБК с опорой на данные Росстата. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T09:49+0300
2024-07-01T09:49+0300
2024-07-01T09:49+0300
россия
мрот
зарплата
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В России оценили среднедушевой доход граждан, о чем пишет издание РБК с опорой на данные Росстата. Отмечается, что в учтенную сумму включены зарплаты, соцвыплаты, доходы от собственности и самозанятости. Таким образом, зарплата менее процента россиян составляет до семи тысяч рублей, порядка 26 процентов получают от 27 до 45 тысяч рублей и лишь 11,2% зарабатывают больше 100 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда в 2025 году проиндексируют на 15 процентов, и он превысит 22 тысячи рублей. Глава государства Владимир Путин поручил в последующие пять лет повысить его до 35 тысяч рублей.
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россия, мрот, зарплата
Раскрыта динамика доходов россиян
Четверть населения России получает в месяц от 27 до 45 тысяч рублей
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В России оценили среднедушевой доход граждан, о чем пишет издание РБК с опорой на данные Росстата.
Отмечается, что в учтенную сумму включены зарплаты, соцвыплаты, доходы от собственности и самозанятости.
Таким образом, зарплата менее процента россиян составляет до семи тысяч рублей, порядка 26 процентов получают от 27 до 45 тысяч рублей и лишь 11,2% зарабатывают больше 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда в 2025 году проиндексируют на 15 процентов, и он превысит 22 тысячи рублей. Глава государства Владимир Путин поручил в последующие пять лет повысить его до 35 тысяч рублей.
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