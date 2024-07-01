https://1prime.ru/20240701/zelenskiy-849624146.html

Поднять ставки. В США раскрыли опасный план Зеленского против России

Поднять ставки. В США раскрыли опасный план Зеленского против России - 01.07.2024, ПРАЙМ

Поднять ставки. В США раскрыли опасный план Зеленского против России

Украинская армия сталкивается с неудачами на фронте, Владимир Зеленский намерен использовать все возможнеости западных вооружений против России. Об этом заявила | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T10:26+0300

2024-07-01T10:26+0300

2024-07-01T10:26+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

украина

россия

сша

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Украинская армия сталкивается с неудачами на фронте, Владимир Зеленский намерен использовать все возможнеости западных вооружений против России. Об этом заявила в беседе с Fox Business бывшая советница Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Кейти Макфарланд.По словам эксперта, патовая ситуация на Украине сохраняется уже 1,5 года."Поэтому все просьбы Зеленского о помощи — он хочет не только получить дополнительное оружие, но и использовать его совершенно иным способом против России —направлены на то, чтобы оставаться на равных", - сказала она.Макфарланд подчеркнула, что Киев хочет поднять ставку.Однако, добавила эксперт, ВСУ направляют переданную Вашингтоном помощь на сохранение текущего положения дел и медленную потерю позиций.Она также отметила, что в подобных конфликтах всегда побеждает сторона с наибольшим запасом средств и ресурсов. В данном случае это Россия, резюмировала Макфарланд.

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владимир зеленский, украина, россия, сша