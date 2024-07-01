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Поднять ставки. В США раскрыли опасный план Зеленского против России - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Поднять ставки. В США раскрыли опасный план Зеленского против России
Поднять ставки. В США раскрыли опасный план Зеленского против России - 01.07.2024, ПРАЙМ
Поднять ставки. В США раскрыли опасный план Зеленского против России
Украинская армия сталкивается с неудачами на фронте, Владимир Зеленский намерен использовать все возможнеости западных вооружений против России. Об этом заявила | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T10:26+0300
2024-07-01T10:26+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
украина
россия
сша
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Украинская армия сталкивается с неудачами на фронте, Владимир Зеленский намерен использовать все возможнеости западных вооружений против России. Об этом заявила в беседе с Fox Business бывшая советница Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Кейти Макфарланд.По словам эксперта, патовая ситуация на Украине сохраняется уже 1,5 года."Поэтому все просьбы Зеленского о помощи — он хочет не только получить дополнительное оружие, но и использовать его совершенно иным способом против России —направлены на то, чтобы оставаться на равных", - сказала она.Макфарланд подчеркнула, что Киев хочет поднять ставку.Однако, добавила эксперт, ВСУ направляют переданную Вашингтоном помощь на сохранение текущего положения дел и медленную потерю позиций.Она также отметила, что в подобных конфликтах всегда побеждает сторона с наибольшим запасом средств и ресурсов. В данном случае это Россия, резюмировала Макфарланд.
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владимир зеленский, украина, россия, сша
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, РОССИЯ, США
10:26 01.07.2024
 
Поднять ставки. В США раскрыли опасный план Зеленского против России

Экс-советница Трампа: Зеленский хочет поднять ставки в конфликте с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Украинская армия сталкивается с неудачами на фронте, Владимир Зеленский намерен использовать все возможнеости западных вооружений против России. Об этом заявила в беседе с Fox Business бывшая советница Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Кейти Макфарланд.
По словам эксперта, патовая ситуация на Украине сохраняется уже 1,5 года.
"Поэтому все просьбы Зеленского о помощи — он хочет не только получить дополнительное оружие, но и использовать его совершенно иным способом против России —направлены на то, чтобы оставаться на равных", - сказала она.
Макфарланд подчеркнула, что Киев хочет поднять ставку.
Однако, добавила эксперт, ВСУ направляют переданную Вашингтоном помощь на сохранение текущего положения дел и медленную потерю позиций.
Она также отметила, что в подобных конфликтах всегда побеждает сторона с наибольшим запасом средств и ресурсов. В данном случае это Россия, резюмировала Макфарланд.
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийУКРАИНАРОССИЯСША
 
 
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