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Поднять ставки. В США раскрыли опасный план Зеленского против России
Поднять ставки. В США раскрыли опасный план Зеленского против России - 01.07.2024, ПРАЙМ
Поднять ставки. В США раскрыли опасный план Зеленского против России
Украинская армия сталкивается с неудачами на фронте, Владимир Зеленский намерен использовать все возможнеости западных вооружений против России. Об этом заявила | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T10:26+0300
2024-07-01T10:26+0300
2024-07-01T10:26+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Украинская армия сталкивается с неудачами на фронте, Владимир Зеленский намерен использовать все возможнеости западных вооружений против России. Об этом заявила в беседе с Fox Business бывшая советница Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Кейти Макфарланд.По словам эксперта, патовая ситуация на Украине сохраняется уже 1,5 года."Поэтому все просьбы Зеленского о помощи — он хочет не только получить дополнительное оружие, но и использовать его совершенно иным способом против России —направлены на то, чтобы оставаться на равных", - сказала она.Макфарланд подчеркнула, что Киев хочет поднять ставку.Однако, добавила эксперт, ВСУ направляют переданную Вашингтоном помощь на сохранение текущего положения дел и медленную потерю позиций.Она также отметила, что в подобных конфликтах всегда побеждает сторона с наибольшим запасом средств и ресурсов. В данном случае это Россия, резюмировала Макфарланд.
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владимир зеленский, украина, россия, сша
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, УКРАИНА, РОССИЯ, США
Поднять ставки. В США раскрыли опасный план Зеленского против России
Экс-советница Трампа: Зеленский хочет поднять ставки в конфликте с Россией
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ.
Украинская армия сталкивается с неудачами на фронте, Владимир Зеленский намерен использовать все возможнеости западных вооружений против России. Об этом заявила в беседе с Fox Business
бывшая советница Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Кейти Макфарланд.
По словам эксперта, патовая ситуация на Украине сохраняется уже 1,5 года.
"Поэтому все просьбы Зеленского о помощи — он хочет не только получить дополнительное оружие, но и использовать его совершенно иным способом против России —направлены на то, чтобы оставаться на равных", - сказала она.
Макфарланд подчеркнула, что Киев хочет поднять ставку.
Однако, добавила эксперт, ВСУ направляют переданную Вашингтоном помощь на сохранение текущего положения дел и медленную потерю позиций.
Она также отметила, что в подобных конфликтах всегда побеждает сторона с наибольшим запасом средств и ресурсов. В данном случае это Россия, резюмировала Макфарланд.
Российские войска взяли крупный опорный пункт ВСУ через подземный туннель