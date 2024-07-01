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Эксперт заявил, что Запад приступил к процессу свержения клана Зеленского

Эксперт заявил, что Запад приступил к процессу свержения клана Зеленского - 01.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт заявил, что Запад приступил к процессу свержения клана Зеленского

Западные государства начали процесс свержения клана украинского лидера Владимира Зеленского, поэтому попытки государственного переворота в стране будут... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T14:08+0300

2024-07-01T14:08+0300

2024-07-01T14:09+0300

россия

украина

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владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - ПРАЙМ. Западные государства начали процесс свержения клана украинского лидера Владимира Зеленского, поэтому попытки государственного переворота в стране будут происходить все чаще, рассказал агентству РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов."Запад приступил к процессу свержения клана Зеленского, который исчерпал себя и больше не представляет интереса для глобальной политики Евросоюза. Попытки госпереворота на Украине будут происходить все чаще, пока не достигнут поставленных целей", - сообщил он РИА Новости.Кроме того, Смирнов добавил, что Зеленский уже лишился покровительства и иммунитета, которые ему обеспечивали его заокеанские хозяева после истечения президентских полномочий на фоне успешного проведения Россией специальной военной операции, а также после провала швейцарской конференции.Ранее в Службе безопасности Украины рассказали о задержании группы, которая якобы планировала отстранить от власти военно-политическое руководство страны, а также взять под свой контроль здание парламента. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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россия, украина, сво, владимир зеленский