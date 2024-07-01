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В России увеличили цены для расчета экспортных пошлин на зерно

В России увеличили цены для расчета экспортных пошлин на зерно - 01.07.2024, ПРАЙМ

В России увеличили цены для расчета экспортных пошлин на зерно

Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T05:32+0300

2024-07-01T05:32+0300

2024-07-01T05:32+0300

россия

зерно

пошлины

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены с 17 тысяч до 18 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу – с 15 875 рублей до 16 875 рублей. Как отмечали в правительстве, корректировка расчета ставок экспортных пошлин позволит простимулировать экспорт зерновых и поддержать сельхозпроизводителей. Решение было принято в связи с рекордным урожаем зерновых культур в 2023 году и достаточной обеспеченностью внутреннего рынка такой продукцией, отмечали в кабмине. Урожай зерна в РФ в 2023 году составил 147 миллионов тонн (включая новые регионы), из которых 96 миллионов тонн пришлось на пшеницу. Сбор зерна в этом году Минсельхоз прогнозирует на уровне 132 миллионов тонн. Плавающие пошлины на экспорт зерновых были введены правительством РФ в 2021 году. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой ценой и индикативной. Она рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

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россия, зерно, пошлины