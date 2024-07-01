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В России увеличиваются тарифы на электроэнергию - 01.07.2024, ПРАЙМ
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В России увеличиваются тарифы на электроэнергию
В России увеличиваются тарифы на электроэнергию - 01.07.2024, ПРАЙМ
В России увеличиваются тарифы на электроэнергию
С первого июля в России повыша.тся тарифы на элетроэнергию, индексация регулируемых энерготарифов предусмотрена прогнозом социально-экономического развития... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T05:49+0300
2024-07-01T05:49+0300
россия
тарифы жкх
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. С первого июля в России повыша.тся тарифы на элетроэнергию, индексация регулируемых энерготарифов предусмотрена прогнозом социально-экономического развития страны в размере 8,9 процента.Таким образом, больше всего элетроэнергия будет стоить на Чукотке, где максимальная ставка составит 10,56 рубля за киловатт-час, а также в Якутии - в 8,58 рубля, на Камчатке - 8,23 рубля.Кроме того, Для Москвы предельный тариф на электроэнергию установлен в размере 7 рублей за киловатт/час, для Московской области - 7,33 рубля за киловатт/час. Также вырастет стоимость воды, газа и отопления.Отмечается, что местные тарифные органы ответственны за окончательные энерготарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей в каждом регионе. При этом тарифы не должны выходить за рамки предельных значений, установленных ФАС для каждого региона.
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россия, тарифы жкх
РОССИЯ, тарифы ЖКХ
05:49 01.07.2024
 
В России увеличиваются тарифы на электроэнергию

Россиян с 1 июля ожидает увеличение тарифов на электроэнергию

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. С первого июля в России повыша.тся тарифы на элетроэнергию, индексация регулируемых энерготарифов предусмотрена прогнозом социально-экономического развития страны в размере 8,9 процента.
Таким образом, больше всего элетроэнергия будет стоить на Чукотке, где максимальная ставка составит 10,56 рубля за киловатт-час, а также в Якутии - в 8,58 рубля, на Камчатке - 8,23 рубля.
Кроме того, Для Москвы предельный тариф на электроэнергию установлен в размере 7 рублей за киловатт/час, для Московской области - 7,33 рубля за киловатт/час.
Также вырастет стоимость воды, газа и отопления.
Отмечается, что местные тарифные органы ответственны за окончательные энерготарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей в каждом регионе. При этом тарифы не должны выходить за рамки предельных значений, установленных ФАС для каждого региона.
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