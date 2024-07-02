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"Аэрофлот" возобновит полеты на Сейшелы - 02.07.2024, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" возобновит полеты на Сейшелы
"Аэрофлот" возобновит полеты на Сейшелы - 02.07.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" возобновит полеты на Сейшелы
"Аэрофлот" 2 октября возобновит полеты на Сейшелы, сообщает компания. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T13:08+0300
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россия
сейшелы
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" 2 октября возобновит полеты на Сейшелы, сообщает компания.Полеты отменялись с 15 мая - на летний период."Аэрофлот возобновит полёты на Сейшелы. Рейсы из Москвы начнутся с 2 октября на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A350 в трёхклассной компоновке: Эконом, Комфорт, Бизнес", - говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании.До 26 октября они будут осуществляться дважды в неделю: по средам и субботам, уточняется там."В зимнем сезонном расписании, с 28 октября 2024 года по 29 марта 2025 года, "Аэрофлот" увеличит частоту полётов на Сейшельские острова до трёх раз в неделю и добавит новую частоту по понедельникам", - заключили в компании.
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россия, сейшелы
РОССИЯ, Сейшелы
13:08 02.07.2024 (обновлено: 13:13 02.07.2024)
 
"Аэрофлот" возобновит полеты на Сейшелы

"Аэрофлот" 2 октября возобновит полеты на Сейшелы

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанк"Аэрофлот"
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" 2 октября возобновит полеты на Сейшелы, сообщает компания.
Полеты отменялись с 15 мая - на летний период.
"Аэрофлот возобновит полёты на Сейшелы. Рейсы из Москвы начнутся с 2 октября на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A350 в трёхклассной компоновке: Эконом, Комфорт, Бизнес", - говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании.
До 26 октября они будут осуществляться дважды в неделю: по средам и субботам, уточняется там.
"В зимнем сезонном расписании, с 28 октября 2024 года по 29 марта 2025 года, "Аэрофлот" увеличит частоту полётов на Сейшельские острова до трёх раз в неделю и добавит новую частоту по понедельникам", - заключили в компании.
 
РОССИЯСейшелы
 
 
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