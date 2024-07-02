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Одну из ключевых систем безопасности доставили из РФ на блок АЭС в Египте

Одну из ключевых систем безопасности доставили из РФ на блок АЭС в Египте - 02.07.2024, ПРАЙМ

Одну из ключевых систем безопасности доставили из РФ на блок АЭС в Египте

Одну из ключевых систем безопасности, "ловушку расплава", доставили из России на строящийся энергоблок №3 первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа", сообщила во вторник... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T19:14+0300

2024-07-02T19:14+0300

2024-07-02T19:14+0300

энергетика

россия

египет

аэс "эль-дабаа"

росатом

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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Одну из ключевых систем безопасности, "ловушку расплава", доставили из России на строящийся энергоблок №3 первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа", сообщила во вторник пресс-служба АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом"). "Первого июля 2024 года на площадку сооружения АЭС "Эль-Дабаа"... было доставлено устройство локализации расплава (УЛР) для энергоблока №3", — говорится в сообщении. Судно с компонентами "ловушки расплава" ушло из порта Новороссийска на стройплощадку АЭС "Эль-Дабаа" в конце июня. Общий вес груза составил более 480 тонн, а вес корпуса "ловушки расплава" в сборе – около 150 тонн. "При поддержке Управления по атомным электростанциям Египта – нашего заказчика - мы с опережением срока осуществили доставку устройства локализации расплава на площадку, и уже в октябре перед нами стоит задача по реализации очередного ключевого события – его монтажа на энергоблоке №3", – сказал вице-президент "Атомстройэкспорта" – директор проекта по сооружению АЭС "Эль-Дабаа" Алексей Кононенко, слова которого приведены в сообщении. "Ловушка расплава", или устройство локализации расплава, представляет собой специальную систему защиты атомной электростанции. Разработанная российскими специалистами, "ловушка" может очень долго удерживать расплав ядерного топлива, не давая радиоактивным веществам выйти за пределы корпуса "ловушки" и попасть в окружающую среду. Внутри "ловушки" находится так называемый жертвенный материал – смесь различных веществ: специальных цементов, оксида алюминия, гадолиния и т.д. В результате перемешивания с расплавом топлива они обеспечивают его равномерное размещение в корпусе "ловушки" и блокировку цепной ядерной реакции. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС на африканском континенте.

https://1prime.ru/20240627/kongo-849558718.html

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россия, египет, аэс "эль-дабаа", росатом