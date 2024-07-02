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Запад не смог совладать с одной из важных антироссийских санкций

Запад не смог совладать с одной из важных антироссийских санкций - 02.07.2024, ПРАЙМ

Запад не смог совладать с одной из важных антироссийских санкций

Санкционные ограничения на российские алмазы со стороны стран G7 и ЕС вступили в силу с начала 2024 года. Они предполагают прямой запрет на импорт алмазов из... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T04:04+0300

2024-07-02T04:04+0300

2024-07-02T04:04+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Санкционные ограничения на российские алмазы со стороны стран G7 и ЕС вступили в силу с начала 2024 года. Они предполагают прямой запрет на импорт алмазов из РФ, а с марта - бриллиантов, ограненных из алмазов российского происхождения в других странах на рынки стран G7 и ЕС. К 1 сентября планировалось создать механизм отслеживания происхождения алмазов для того, чтобы предотвратить проникновение камней российского происхождения на рынки стран, присоединившихся к санкциям.Однако недавно стало известно, что введение системы обязательной сертификации, которая должна обеспечить соблюдение запрета на импорт драгоценных камней российского происхождения, отложили до 1 марта 2025-го.Многие эксперты связали это с потерей доходов Евросоюза от экспорта алмазов. Согласно данным Евростата, они сократились за период с 1 января по апрель 2024 года на четверть до 2,5 миллиарда евро с 3,3 миллиарда евро за тот же период 2023 года. Главным образом падение пришлось на непромышленные алмазы. Основная причина сокращения продаж - снижение импорта, поскольку сам ЕС не добывает эти камни. Примерно треть из потерянного объема пришлась на Россию, против которой с 1 января 2024 года действуют "алмазные санкции".Данный фактор, конечно, достаточно весомый, поскольку уже нанес ущерб европейскому алмазно-бриллиантовому бизнесу, но он не является единственным. Не менее важна неготовность создания и введения объявленного способа проверки происхождения алмазов с 1 сентября 2024 года, без которого исключить наше сырье из международной торговли не получится. Создание такой системы с самого начала подвергалось сомнению в самом ЕС, не говоря о всех других заинтересованных субъектах.Кроме того, большинство ключевых игроков не устраивает предложенный G7 вариант, который предусматривает, что сначала все алмазы должны идти на сертификацию в Бельгию и лишь после подтверждения их нероссийского происхождения возвращаться производителю. Такой подход приведет к существенному замедлению процесса торговли и увеличит себестоимость камней. С учетом того, что сектор огранки имеет рентабельность на уровне 3–5%, такая схема отслеживания и сертификации может привести к нерентабельности этого бизнеса.Можно добавить охлаждение Вашингтона к обеспечению прослеживаемости из единого центра, поскольку представители местного алмазно-бриллиантового рынка против того, чтобы через Антверпен проходили все драгоценные камни, поступающие в США. На их долю приходится 50% рынка бриллиантов G7. И они считают, что никаких проверок алмазов и бриллиантов после пересечения границы США быть не должно, поскольку сужение количества каналов поставок камней повысит их стоимость и ограничит объемы. А это, в свою очередь, может уничтожить малые и средние ювелирные предприятия в Штатах.Из-за принимаемых руководством Евросоюза санкций представители этого бизнеса столкнулись с очень большими издержками, которые будут только расти. Этому способствуют сокращение поступления алмазов из России и нарушение десятилетиями формировавшихся цепочек мирового алмазного рынка. Поэтому многие переносят производство в Юго-Восточную Азию или другие привлекательные регионы.По совокупности всех факторов можно сделать вывод о том, что полного отказа от запрета российских алмазов не будет. Но с большой вероятностью введение механизма обязательного отслеживания импорта ограненных природных алмазов после 1 марта 2025 года будет снова отложено.Автор - Белова Ирина, дэн, профессор Экономического факультета РУДН

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2024

Ирина Белова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1d/845712834_0:7:746:753_100x100_80_0_0_01f0b0ebbce178359176a3dbcbfc3b5b.jpg

Ирина Белова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1d/845712834_0:7:746:753_100x100_80_0_0_01f0b0ebbce178359176a3dbcbfc3b5b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ирина Белова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1d/845712834_0:7:746:753_100x100_80_0_0_01f0b0ebbce178359176a3dbcbfc3b5b.jpg

мнения аналитиков, санкции против рф, российские алмазы, алмазы, цена на алмазы