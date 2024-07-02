https://1prime.ru/20240702/almazy-849677464.html

Россия впервые с 2019 года стала лидером по стоимости добытых алмазов

Россия впервые с 2019 года стала лидером по стоимости добытых алмазов - 02.07.2024, ПРАЙМ

Россия впервые с 2019 года стала лидером по стоимости добытых алмазов

Россия в прошлом году осталась главным "добытчиком" алмазов, при этом впервые с 2019 года Россия смогла обогнать Ботсвану по стоимости полученных камней,... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T23:45+0300

2024-07-02T23:45+0300

2024-07-02T23:45+0300

экономика

россия

алмазы

российские алмазы

добыча алмазов

https://cdnn.1prime.ru/img/83038/22/830382279_0:754:3177:2541_1920x0_80_0_0_a50c7b4be0361e5458505a8800f5e776.jpg

МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Россия в прошлом году осталась главным "добытчиком" алмазов, при этом впервые с 2019 года Россия смогла обогнать Ботсвану по стоимости полученных камней, следует из расчетов РИА Новости по данным Кимберлийского процесса. В прошлом году мировой объём добычи алмазов сократился на 8% и составил 111,5 млн карат. Стоимость этих драгоценных камней уменьшилась на 20% и достигла 12,7 млрд долларов. Это был второй худший показатель в истории, хуже было только в 2020 году, когда из-за пандемии коронавируса объём добычи составил всего 107,3 млн карат.Россия в прошлом году произвела 37,3 миллиона карат, или 33,5% всех алмазов в мире. Среди крупнейших производителей страна единственная смогла увеличить стоимость добытого — на 1,5%, до 3,6 миллиарда долларов, даже несмотря на снижение объема производства на 11%. В результате это позволило ей впервые с 2019 года обогнать Ботсвану по стоимости полученных алмазов. Ботсвана в 2021 году нарастила добычу на 2,4%, до 25,1 миллиона карат, но цена упала на 30%: до 3,3 миллиарда долларов. Канада осталась на третьем месте: объем добычи сократился на 1,7%, до 16 миллионов карат, а стоимость добытого – на 17,5%, до 1,55 миллиарда долларов.Ангола за год поднялась с шестого на четвертое место по добыче алмазов. Физический объем добычи увеличился на 11,3% – до 9,75 миллиона карат, но в денежном выражении сократился на 22% – до 1,5 миллиарда долларов. Пятерку лидеров замыкает Демократическая республика Конго. Объем добычи сократился на 23% – до 8,35 миллиона карат, а цена – на 15% – до 65 миллионов долларов.Южная Африка в прошлом году сократила добычу алмазов на 39%, до 5,9 миллиона карат, а Зимбабве – на 10%, до 4,9 миллиона карат. При этом стоимость камней сократилась в обеих странах: в Южной Африке на 48%, до 794 миллионов долларов, а в Зимбабве – на 28%, до 303,2 миллиона долларов. Намибия увеличила добычу на 16%, до 2,4 млн карат, при этом его стоимость немного сократилась, на 0,04%, до 1,2 миллиарда долларов.В десятке основных производителей алмазов последние места занимают Сьерра-Леоне и Лесото. В Сьерра-Леоне добыча алмазов сократилась на 24% — до 525 тысяч карат при падении стоимости на 28%, до 103 миллионов долларов. В Лесото производство уменьшилось до 472 тысяч карат на 139 миллионов долларов с 548 тысяч карат на 244 миллиона долларов годом ранее.Производство алмазов в других странах сократилось на 24% до 841 тысячи карат, а стоимость добычи упала на 45% до 116 миллионов. В прошлом году количество стран, добывающих алмазы, уменьшилось. В Венесуэле добыча не велась.

https://1prime.ru/20240620/ndpi-849346891.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, алмазы, российские алмазы, добыча алмазов