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Рынок акций быстро восстанавливается - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Рынок акций быстро восстанавливается
Рынок акций быстро восстанавливается - 02.07.2024, ПРАЙМ
Рынок акций быстро восстанавливается
Индекс Мосбиржи продолжает активное восстановление с июньского дна. В первый торговый день июля бенчмарк прибавил 1,3% и на вечерке был почти 3200 п. Ориентир... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T09:52+0300
2024-07-02T09:52+0300
мнения аналитиков
акции
индекс мосбиржи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849650106.jpg?1719903145
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи продолжает активное восстановление с июньского дна. В первый торговый день июля бенчмарк прибавил 1,3% и на вечерке был почти 3200 п. Ориентир на месяц 3225 п. наверняка будет достигнут с опережением. А к концу лета индекс спокойно может вернуться на 3300 п.Сильнее рынка в понедельник были акции Газпрома (+4,7%). Для них это редкость — в последние два месяца там были лишь распродажи и курс на дне по 110 руб. Но вчера был корпоративный позитив по поставкам газа в Китай, и этого оказалось достаточным для начала технического отскока крайне перепроданных акций. Ближайшее сопротивление на 124 руб., а далее — трендовая линия у 134 руб.Слабее рынка были акции Аэрофлота (-2,4%). По сути, прежние аутсайдеры и лидеры поменялись местами. Бумаги перевозчика наперекор общих распродаж на рынке в июне обновили максимумы с осени 2021 г., а сейчас там закономерная техническая коррекция. Поддержка на 60 руб.Рубль еще просел против юаня, доллар и евро на 1,2% и 1,8%, соответственно. Но в этом нет ничего критичного — после июньского обвала инвалют на минимумы за 13 месяцев идет подстройка к новой инфраструктурной реальности — токсичные валюты доллар и евро теперь только на внебиржевой площадке. Технически рубль может потерять еще около процента, а потом разумнее играть на ослабление инвалют в русле летнего боковика 11,5–12 за юань.
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Михаил Зельцер
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения аналитиков, акции, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Акции, индекс Мосбиржи
09:52 02.07.2024
 

Рынок акций быстро восстанавливается

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи продолжает активное восстановление с июньского дна. В первый торговый день июля бенчмарк прибавил 1,3% и на вечерке был почти 3200 п. Ориентир на месяц 3225 п. наверняка будет достигнут с опережением. А к концу лета индекс спокойно может вернуться на 3300 п.
Сильнее рынка в понедельник были акции Газпрома (+4,7%). Для них это редкость — в последние два месяца там были лишь распродажи и курс на дне по 110 руб. Но вчера был корпоративный позитив по поставкам газа в Китай, и этого оказалось достаточным для начала технического отскока крайне перепроданных акций. Ближайшее сопротивление на 124 руб., а далее — трендовая линия у 134 руб.
Слабее рынка были акции Аэрофлота (-2,4%). По сути, прежние аутсайдеры и лидеры поменялись местами. Бумаги перевозчика наперекор общих распродаж на рынке в июне обновили максимумы с осени 2021 г., а сейчас там закономерная техническая коррекция. Поддержка на 60 руб.
Рубль еще просел против юаня, доллар и евро на 1,2% и 1,8%, соответственно. Но в этом нет ничего критичного — после июньского обвала инвалют на минимумы за 13 месяцев идет подстройка к новой инфраструктурной реальности — токсичные валюты доллар и евро теперь только на внебиржевой площадке. Технически рубль может потерять еще около процента, а потом разумнее играть на ослабление инвалют в русле летнего боковика 11,5–12 за юань.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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