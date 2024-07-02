Рынок акций быстро восстанавливается

МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи продолжает активное восстановление с июньского дна. В первый торговый день июля бенчмарк прибавил 1,3% и на вечерке был почти 3200 п. Ориентир на месяц 3225 п. наверняка будет достигнут с опережением. А к концу лета индекс спокойно может вернуться на 3300 п.Сильнее рынка в понедельник были акции Газпрома (+4,7%). Для них это редкость — в последние два месяца там были лишь распродажи и курс на дне по 110 руб. Но вчера был корпоративный позитив по поставкам газа в Китай, и этого оказалось достаточным для начала технического отскока крайне перепроданных акций. Ближайшее сопротивление на 124 руб., а далее — трендовая линия у 134 руб.Слабее рынка были акции Аэрофлота (-2,4%). По сути, прежние аутсайдеры и лидеры поменялись местами. Бумаги перевозчика наперекор общих распродаж на рынке в июне обновили максимумы с осени 2021 г., а сейчас там закономерная техническая коррекция. Поддержка на 60 руб.Рубль еще просел против юаня, доллар и евро на 1,2% и 1,8%, соответственно. Но в этом нет ничего критичного — после июньского обвала инвалют на минимумы за 13 месяцев идет подстройка к новой инфраструктурной реальности — токсичные валюты доллар и евро теперь только на внебиржевой площадке. Технически рубль может потерять еще около процента, а потом разумнее играть на ослабление инвалют в русле летнего боковика 11,5–12 за юань.
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи продолжает активное восстановление с июньского дна. В первый торговый день июля бенчмарк прибавил 1,3% и на вечерке был почти 3200 п. Ориентир на месяц 3225 п. наверняка будет достигнут с опережением. А к концу лета индекс спокойно может вернуться на 3300 п.
Сильнее рынка в понедельник были акции Газпрома (+4,7%). Для них это редкость — в последние два месяца там были лишь распродажи и курс на дне по 110 руб. Но вчера был корпоративный позитив по поставкам газа в Китай, и этого оказалось достаточным для начала технического отскока крайне перепроданных акций. Ближайшее сопротивление на 124 руб., а далее — трендовая линия у 134 руб.
Слабее рынка были акции Аэрофлота (-2,4%). По сути, прежние аутсайдеры и лидеры поменялись местами. Бумаги перевозчика наперекор общих распродаж на рынке в июне обновили максимумы с осени 2021 г., а сейчас там закономерная техническая коррекция. Поддержка на 60 руб.
Рубль еще просел против юаня, доллар и евро на 1,2% и 1,8%, соответственно. Но в этом нет ничего критичного — после июньского обвала инвалют на минимумы за 13 месяцев идет подстройка к новой инфраструктурной реальности — токсичные валюты доллар и евро теперь только на внебиржевой площадке. Технически рубль может потерять еще около процента, а потом разумнее играть на ослабление инвалют в русле летнего боковика 11,5–12 за юань.
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